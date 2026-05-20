Tra i 70 e i 75 anni: 5 aspetti che possono rendere questa fase più difficile

Raggiungere i 70 anni è senza dubbio un grande traguardo. Molte persone immaginano questa fase della vita come un periodo di pace e tranquillità, ma la realtà è che tra i 70 e i 75 anni si verifica una profonda trasformazione, sia fisica che emotiva. Questo periodo non è necessariamente la fine del cammino, ma piuttosto un punto di svolta. Capire cosa accade durante questa fase può fare la differenza tra perdere qualità di vita e mantenere indipendenza e benessere.

Di seguito sono riportate le cinque principali ragioni per cui questa fase può diventare così impegnativa — e soprattutto, cosa si può fare al riguardo.





1. Il deterioramento muscolare accelera rapidamente

Dopo i 70 anni, il corpo inizia a perdere massa muscolare a un ritmo molto più veloce. Questo processo, noto come sarcopenia, può rendere attività semplici come alzarsi da una sedia o salire le scale sempre più difficili. Il problema non è solo estetico, ma funzionale. Il muscolo è essenziale per la mobilità, l’equilibrio e l’indipendenza. Inoltre, il corpo non risponde più all’esercizio fisico e alla nutrizione nello stesso modo, rendendo necessario adottare abitudini più strategiche.

2. L’equilibrio diventa più fragile

Con il passare del tempo, il sistema responsabile del mantenimento dell’equilibrio perde precisione. La vista, l’orecchio interno e la consapevolezza corporea iniziano a indebolirsi insieme. Questo aumenta significativamente il rischio di cadute, che sono una delle principali cause di perdita di indipendenza negli anziani. Anche una caduta apparentemente minore può avere conseguenze gravi.

3. La vita sociale cambia drasticamente

A questa età, molte persone iniziano a vivere perdite nel loro ambiente: amici, vicini o anche familiari. La cerchia sociale si restringe, e con essa cresce un senso crescente di solitudine. Questo cambiamento non influisce solo sul benessere emotivo, ma anche sulla salute fisica. La mancanza di interazione umana può avere un impatto diretto sul cervello e sul sistema immunitario.

4. Il corpo perde la capacità di regolare la temperatura

Uno dei cambiamenti meno visibili, ma più pericolosi, è la ridotta capacità del corpo di regolare la temperatura. Il corpo non rileva più il freddo o il calore con precisione, il che può portare a situazioni pericolose come disidratazione, ipotermia o colpo di calore. La cosa più preoccupante è che spesso non ci sono segnali d’allarme chiari.

5. Il sonno non è più ristoratore

Dormire bene diventa sempre più difficile. Non si tratta solo di dormire meno ore, ma di dormire male. Il sonno profondo diminuisce significativamente, influenzando il recupero del corpo, la memoria e l’umore. Inoltre, diventa comune svegliarsi più volte durante la notte, portando a una stanchezza costante durante il giorno.

Consigli pratici per affrontare questa fase

Mantenere una dieta ricca di proteine per proteggere la massa muscolare. Praticare esercizi di forza e di equilibrio almeno due o tre volte a settimana. Adattare la casa per prevenire le cadute: assicurare una buona illuminazione, rimuovere gli ostacoli e indossare calzature appropriate. Rimanere socialmente attivi, anche attraverso semplici interazioni quotidiane. Impostare promemoria regolari per idratarsi, anche se non si sente sete. Rispettare il proprio ritmo naturale del sonno invece di combatterlo. Cercare un’esposizione quotidiana alla luce solare per aiutare a regolare il ciclo del sonno. Consultare un professionista sanitario prima di aggiungere integratori o apportare importanti cambiamenti allo stile di vita.

Raccomandazioni importanti

Ascoltare il proprio corpo, ma non affidarsi solo alle sensazioni. La prevenzione è fondamentale: piccoli cambiamenti oggi possono prevenire grandi problemi domani. La costanza è più importante dell’intensità in qualsiasi abitudine. Chiedere aiuto non è debolezza — è un modo per prendersi cura di sé stessi.

Gli anni tra i 70 e i 75 possono essere impegnativi, ma rappresentano anche un’opportunità per adattarsi, prendersi meglio cura di sé e vivere con maggiore consapevolezza. Capire questi cambiamenti non dovrebbe essere motivo di paura, ma piuttosto uno strumento potente per mantenere indipendenza e qualità di vita per molti altri anni.