



L’incidente di Modena rappresenta un attentato terroristico deliberato, motivato da un’ideologia radicale, e non un atto isolato di follia. Nonostante ciò, il discorso pubblico ha spesso fatto ricorso a eufemismi come “incidente”, “tragedia” o “sventura” per sminuire la realtà dell’accaduto. Simili atti di violenza di massa non si verificano in isolamento; lasciano un’eredità disturbante di verità scomode e rivelano una realtà ben più grave dello shock immediato.





Un primo indicatore è che l’autore dell’attacco è stato rapidamente abbracciato da varie fazioni prive di dignità. Da un lato, certi elementi politici hanno facilitato l’infiltrazione di ideologie estremiste, spesso spinti dall’antisemitismo o da strategie di potere opportunistiche. Dall’altro, si avverte un evitamento palpabile della minaccia crescente. È ampiamente riconosciuto che individui motivati da tale odio possono agire in qualsiasi momento, specialmente dopo decenni di radicalizzazione e organizzazione. Di conseguenza, la violenza di Modena appare meno come una sorpresa e più come un esito previsto di una rassegnazione fatalistica, evidenziando l’inadeguatezza delle attuali politiche di sicurezza che non sono riuscite a tradurre le intenzioni politiche in azioni efficaci.

La presenza di tali autori all’interno della società è una realtà agghiacciante. Le agenzie di intelligence e le forze dell’ordine sono a conoscenza di specifici punti caldi dove operano queste reti, ma l’efficacia della loro sorveglianza rimane discutibile. Inoltre, le risposte politiche alle vere emergenze sono spesso caratterizzate da fragilità e opportunismo. Altrettanto preoccupante è il comportamento del pubblico generale. Sebbene molti dimostrino eroismo istintivo o dolore, una parte significativa mostra un’indifferenza disturbante. Ciò è emerso in un video in circolazione che mostra due individui in bicicletta che si sono fermati sulla scena dell’attacco non per offrire aiuto, ma per registrare la sofferenza delle vittime prima di allontanarsi con calma. Tali azioni riflettono una desensibilizzazione alla sofferenza umana, esacerbata dalle dinamiche dei social media che incentivano il sensazionalismo a scapito dell’empatia.

Mentre individui come Luca Signorelli hanno agito eroicamente per intervenire, la risposta sociale più ampia rivela una preoccupante normalizzazione della violenza e una rassegnazione collettiva. La condotta disinvolta di coloro che hanno ripreso la tragedia sottolinea una questione sociale più profonda: la disponibilità a trattare la sofferenza umana come mero contenuto, riflettendo una profonda erosione morale che richiede un’attenzione urgente.

Modena, quel tizio in bici, che filma tutto e va via pic.twitter.com/hHkkr9wWOn — DC News (@DNews60239) May 19, 2026

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