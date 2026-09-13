Tragedia alle porte di Milano: 30enne travolto e ucciso da un treno, pesanti disagi alla circolazione ferroviaria





Un tragico incidente ha avuto luogo nei pressi della stazione di Sesto San Giovanni, un comune alle porte di Milano, dove un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 13 settembre, e ha avuto gravi ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con ritardi e cancellazioni di numerosi treni.





Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 10:15. A seguito della segnalazione, i soccorsi sono stati attivati immediatamente, con un’ambulanza e un’automedica giunti sul posto in codice rosso, segnalando la massima urgenza. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria regionale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine, e le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. I vigili del fuoco hanno già recuperato il corpo della vittima, mentre la Polfer ha avviato le indagini, coordinate dall’autorità giudiziaria. È emerso che altre due persone, un 32enne e un 42enne, sarebbero state coinvolte nell’incidente, ma ulteriori dettagli su di loro non sono stati resi noti.

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla circolazione dei treni nella zona. Sulla linea S8 Milano-Lecco, sono stati cancellati diversi treni, tra cui il 24836 (Milano 10.52 – Lecco 11.54), il 24840 (Milano 11.52 – Lecco 12.54) e il 24845 (Lecco 12.06 – Milano 13.08). Altri treni hanno subito variazioni nei loro percorsi: per esempio, il treno in partenza da Lecco alle 10:06 per Milano ha terminato la corsa a Carnate-Usmate, mentre il treno da Lecco delle 13:06 per Milano partirà anch’esso da Carnate-Usmate.

Il tragico evento ha suscitato una reazione immediata da parte delle autorità e dei servizi di emergenza, che hanno dovuto gestire non solo la situazione legata alla vittima, ma anche le conseguenze sul traffico ferroviario. Questo incidente evidenzia la necessità di mantenere elevati standard di sicurezza nelle aree ferroviarie, dove la presenza di pedoni e viaggiatori deve essere costantemente monitorata per prevenire simili tragedie.

Le indagini in corso cercheranno di fare luce sulle circostanze che hanno portato all’incidente, con l’obiettivo di garantire che situazioni analoghe non si ripetano in futuro. Le autorità competenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze da parte di eventuali testimoni presenti al momento dell’accaduto.

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