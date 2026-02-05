Tragedia dello sfratto: si barrica in casa e si toglie la vita, choc per i proprietari





Un tragico episodio si è verificato a Sarzana, in provincia della Spezia, dove un uomo di 64 anni ha deciso di togliersi la vita proprio nel momento in cui gli ufficiali giudiziari si sono presentati a casa sua per notificargli lo sfratto. L’uomo, che viveva da solo e aveva già manifestato problemi di fragilità emotiva, si è barricato all’interno della sua abitazione e ha iniziato a ferirsi all’addome con un coltello.





La drammatica vicenda è avvenuta ieri sera, poco prima dell’ora di cena. I proprietari dell’appartamento, dopo aver avviato l’iter burocratico per lo sfratto, si sono recati con gli ufficiali giudiziari presso l’abitazione dell’uomo. Al loro arrivo, il 64enne ha reagito in modo disperato, chiudendosi dentro e compiendo l’insano gesto.

Le grida di dolore che provenivano dall’interno dell’abitazione hanno allertato i vicini, che hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, un medico e un infermiere, insieme ai militi della pubblica assistenza e alle volanti della polizia del commissariato di Sarzana. Gli operatori sanitari hanno tentato a lungo di fermare l’emorragia causata dalle ferite autoinflitte, ma la situazione era critica.

Nonostante un arresto cardiaco, i soccorritori sono riusciti a rianimarlo. Tuttavia, dopo alcuni tentativi, il cuore dell’uomo ha cessato di battere. La notizia ha suscitato un profondo sgomento nella comunità locale, dove i residenti conoscevano l’uomo e sapevano dei suoi problemi di salute mentale.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla fragilità delle persone in situazioni di difficoltà e sull’importanza di un supporto adeguato per coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità. L’episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione verso le persone che affrontano problemi di salute mentale, specialmente in contesti di stress come quello dello sfratto.

Le autorità locali stanno ora indagando sull’accaduto per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questo tragico epilogo. È fondamentale che si valutino le misure di supporto disponibili per evitare simili tragedie in futuro. La comunità di Sarzana si stringe attorno alla memoria dell’uomo, ricordando l’importanza di una rete di sostegno per chi vive momenti di crisi.



