Un incubo a Lille: un bimbo di 5 anni è stato abusato da 10 uomini durante una festa chemsex, mentre il padre era presente





Un caso agghiacciante ha scosso Lille, dove un bambino di soli 5 anni è stato vittima di abusi da parte di almeno dieci uomini durante una festa tra adulti, alla quale era stato portato dal padre. Quest’ultimo, a sua volta, è stato drogato e violentato, ma ora si trova ad affrontare accuse di complicità nello stupro del figlio. La procura ha annunciato di aver incriminato dieci uomini, di età compresa tra i 29 e i 50 anni, per i crimini avvenuti un anno fa nel nord della Francia.





Secondo le indagini, il padre del piccolo avrebbe portato consapevolmente il figlio a un party chemsex a Lille nel febbraio 2025. Queste feste, caratterizzate dall’uso di droghe psicoattive per facilitare le attività sessuali, hanno visto il bambino lasciato in balia di adulti che lo hanno drogato somministrandogli sostanze psicoattive, per poi abusare di lui. L’inchiesta è stata avviata il 15 febbraio 2025, dopo che la polizia ha ricevuto una segnalazione riguardo all’organizzazione di un party chemsex tenutosi il giorno precedente.

Il procuratore della Repubblica di Lille, Samuel Finielz, ha dichiarato che durante la festa sono stati commessi atti di violenza sessuale aggravata, utilizzando sostanze chimiche ai danni del bambino. I reati contestati ai dieci uomini includono “stupro e violenza sessuale con somministrazione di una sostanza alla vittima, a sua insaputa, per alterare il suo giudizio o il controllo delle sue azioni”. Le accuse si estendono anche a “stupro e violenza sessuale con tortura o atti di barbarie” e “somministrazione a un minore di età inferiore ai 15 anni, senza che ne sia a conoscenza, di una sostanza in grado di alterare il suo giudizio”.

Nel frattempo, il bambino vittima delle violenze è stato affidato alla madre, separata dal padre prima degli eventi tragici. Per l’uomo sono scattate accuse di “violenza sessuale incestuosa e complicità in stupro e violenza sessuale aggravata ai danni del figlio”, e ha perso la potestà genitoriale. Dopo essere stato incarcerato, è stato rilasciato in attesa del processo. Attraverso il suo legale, ha dichiarato di essere stato vittima di una coppia che lo avrebbe drogato la sera del party, allontanandolo dal figlio prima di violentare entrambi. Finielz ha confermato che l’indagine ha rivelato che il padre del bambino “è stato vittima di stupro e violenza sessuale commessi con una sostanza chimica la stessa sera” della festa.

In un’intervista rilasciata al quotidiano locale Dernières Nouvelles d’Alsace, il padre ha spiegato di essere stato drogato da una coppia di uomini residenti a Lille, con i quali era solito frequentare, sostenendo però di non aver mai partecipato in precedenza a attività sessuali di gruppo con loro. Ha affermato di avere solo brevi flash di quella serata dopo essere stato drogato e di non aver mai toccato il figlio in nessun modo.

Le autorità stanno ora procedendo con l’inchiesta, mentre la comunità locale è scossa da questo orrendo episodio. La gravità delle accuse e la vulnerabilità della vittima hanno suscitato un ampio dibattito sulla sicurezza dei minori e sulla necessità di proteggere i bambini da situazioni di abuso e sfruttamento. La procura di Lille continua a lavorare per assicurarsi che giustizia venga fatta e che i responsabili di questo terribile crimine siano perseguiti con la massima severità.



