Tragedia in Nuova Zelanda: frana su un campeggio, vittime e dispersi tra cui alcuni bambini





Nella notte, una violenta frana ha travolto il campeggio Beachside a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, provocando la morte di almeno due persone e seppellendo sotto fango e detriti diversi altri, tra cui “molti bambini”, come confermato dal comandante della polizia regionale, Tim Anderson. Le squadre di emergenza stanno lavorando incessantemente per cercare eventuali superstiti tra le macerie.





Il disastro è avvenuto durante una violenta ondata di maltempo che ha colpito ampie zone dell’Isola del Nord, caratterizzata da piogge torrenziali e inondazioni record. Il ministro per le emergenze, Mark Mitchell, ha descritto alcune aree della costa orientale come “una zona di guerra”, evidenziando la gravità della situazione. Elicotteri sono stati schierati per soccorrere famiglie isolate sui tetti delle loro abitazioni, e stati di emergenza sono stati dichiarati in cinque regioni del Northland e dell’East Cape.

La tragedia di Mount Maunganui si inserisce in un contesto di frane e allagamenti più ampio. Nelle prime ore della mattina, una prima colata di fango aveva già colpito una casa a Welcome Bay, sempre nell’Isola del Nord. Due persone sono riuscite a mettersi in salvo, mentre i corpi di altre due, rimaste intrappolate nell’abitazione, sono stati recuperati diverse ore dopo, come riportato dal ministro Mitchell.

Al Beachside Holiday Park, la frana ha distrutto tende, camper, roulotte e un edificio adibito a servizi, travolgendo tutto ciò che si trovava sul suo cammino. “C’era un blocco docce e una struttura combinata con docce e cucina, e alcune persone si trovavano lì nel momento in cui la frana ha colpito l’area. Sono tra coloro che stiamo cercando con il massimo impegno di recuperare”, ha spiegato Mitchell all’emittente australiana ABC.

Il sovrintendente Anderson ha precisato che il numero delle persone disperse è limitato, “a una cifra”, ma non è stato possibile confermare quante fossero effettivamente all’interno del campeggio al momento della frana. Il comandante di Fire and Emergency New Zealand, William Pike, ha raccontato che subito dopo l’incidente alcune voci erano state percepite tra le macerie. “Alcuni cittadini hanno tentato di avvicinarsi e hanno sentito richieste di aiuto. Anche la prima squadra dei vigili del fuoco le ha percepite, ma per il rischio di ulteriori smottamenti abbiamo dovuto evacuare l’area”, ha spiegato.

Testimoni oculari descrivono scene di panico e terrore. Alister McHardy, un pescatore nelle vicinanze, ha riferito di aver sentito “un rombo di tuoni e lo schianto degli alberi” prima di vedere “l’intera collina cedere. C’erano persone che correvano e urlavano e altre venivano travolte”, ha riportato la BBC. Anche il turista australiano Sonny Worrall, che si trovava in una piscina termale all’interno del campeggio, ha raccontato: “Mi sono girato e ho visto un’enorme massa di terra scendere verso di me. Ho dovuto saltare fuori dal mio posto e correre più veloce che potevo. È stata la cosa più spaventosa che abbia mai vissuto in tutta la mia vita”. Guardando indietro, ha visto le macerie trascinare una roulotte con sé.

Dopo il disastro, il campeggio è stato chiuso e alcune persone inizialmente date per disperse sono risultate aver lasciato la struttura senza avvisare le autorità, ha precisato il sindaco Mahe Drysdale. Il primo ministro Christopher Luxon ha esortato la popolazione a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità: “Il maltempo estremo continua a creare condizioni pericolose in tutta l’Isola del Nord. In questo momento il governo sta facendo tutto il possibile per sostenere le persone coinvolte”.



