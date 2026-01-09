Tragedia nel Milanese: muore un 28enne salentino travolto da un’auto





Un tragico incidente ha portato alla morte di Emanuele Visconti, un giovane di 28 anni originario di Scorrano, avvenuto lungo la provinciale 137 a Bellinzago Lombardo, nel milanese. La vittima è stata colpita violentemente dal parabrezza di una Mazda guidata da una donna di 53 anni. Nonostante i soccorsi immediati, Visconti è arrivato in coma all’ospedale di Melzo, dove è deceduto poche ore dopo.





L’incidente si è verificato intorno alle 17:30 di ieri. Emanuele Visconti si era trasferito a Milano circa un anno fa e lavorava come controllore della sosta per Atm, l’azienda di trasporti milanese. La notizia della sua morte ha suscitato grande tristezza tra i colleghi e gli amici, che ricordano il giovane come una persona solare e dedita al lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, Visconti stava camminando lungo la strada quando è stato investito dall’auto. La donna alla guida del veicolo è risultata negativa all’alcol test, il che ha portato a interrogativi circa le circostanze esatte dell’incidente. Gli inquirenti stanno ora esaminando i dettagli per determinare la dinamica dell’impatto e le eventuali responsabilità.

La comunità di Scorrano, paese natale di Visconti, è in lutto per la sua prematura scomparsa. Molti cittadini si sono uniti nel ricordare il giovane, esprimendo il loro cordoglio per la famiglia e per coloro che lo conoscevano. Le autorità locali hanno anche espresso la loro vicinanza agli amici e ai familiari di Emanuele, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza stradale per prevenire simili tragedie in futuro.



