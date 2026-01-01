Tragico schianto in auto, morto a 35 anni: Pietro stava tornando a casa dal lavoro





Un tragico incidente ha portato alla morte di Pietro Paolo D’Ambrosio, un uomo di 35 anni, avvenuto nelle scorse ore a Luzzi, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo, il che significa che non sono stati coinvolti altri veicoli. D’Ambrosio stava guidando la sua auto quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.





Il giovane, padre di famiglia e benvoluto nella sua comunità, stava rientrando a casa dopo aver completato il suo turno di lavoro in un’azienda situata a Mongrassano. La dinamica dell’incidente ha portato a un impatto fatale, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Le autorità locali hanno avviato le indagini per comprendere le circostanze esatte che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, ogni sforzo per salvare la vita di D’Ambrosio è risultato vano, e il decesso è stato constatato sul posto. La notizia ha suscitato un’ondata di cordoglio tra amici e conoscenti, molti dei quali hanno espresso il loro dolore sui social media.

In un messaggio condiviso online, un utente ha scritto: “Senza parole, senza nessuna spiegazione ma non doveva andare così. Con te era sempre un sorridere ed essere felice! Non meritavi questo. Grazie per i sorrisi e le belle giornate insieme, indimenticabili. Riposa in Pace e fai sorridere quelli lassù.” Un altro amico ha aggiunto: “Conserverò ogni ricordo con cura, grazie per le mille risate fatte insieme, le risate dell’adolescenza, fatte di gusto e con il cuore, con te era impossibile non ridere con le lacrime. Ti voglio bene Larry, fai buon viaggio.”

Questo incidente rappresenta una delle tre tragedie stradali avvenute in Calabria nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Calabria7, nei giorni precedenti si sono verificati altri incidenti mortali: uno a Platania, dove ha perso la vita un giovane passeggero, e un altro a Belcastro, lungo la statale 106, dove uno dei tre conducenti coinvolti nel sinistro ha tragicamente perso la vita.

La comunità di Luzzi e i familiari di Pietro Paolo D’Ambrosio si trovano ora a fare i conti con una perdita inaspettata e devastante. La notizia della sua morte ha colpito profondamente chi lo conosceva, evidenziando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. La vita di un uomo giovane, con tanto da dare e da vivere, è stata spezzata in un attimo, un tragico promemoria della fragilità dell’esistenza.

Le autorità competenti continueranno a investigare sull’incidente, cercando di determinare le cause esatte che hanno portato a questa tragedia. Si spera che le indagini possano fornire risposte utili e contribuire a prevenire futuri incidenti simili.



