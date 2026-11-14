Ha 83 anni e rischia di finire per strada: «Ho venduto tutto l’oro per non perdere casa»





La donna, 83 anni, potrà restare nell’appartamento di piazza Belotti fino al 25 febbraio. Il Municipio III e lo sportello Ada cercano una sistemazione alternativa.





Flora, 83 anni, dovrà lasciare entro il 25 febbraio l’appartamento in cui vive dal gennaio 2007, in piazza Belotti, nella zona romana di Val Melaina. Lo sfratto, previsto per giovedì 12 novembre, è stato rinviato di tre mesi dopo l’intervento dello sportello Ada, l’Agenzia per il diritto all’abitare, e dei rappresentanti del Municipio III. La donna aveva già preparato le valigie e pensava di appoggiarsi per un periodo a un’amica. Non sa però dove trasferirsi stabilmente: è sola, non ha figli né parenti su cui contare e teme di non riuscire a sostenere un nuovo affitto.

La mattina dell’accesso si sono presentati l’ufficiale giudiziario, un legale della proprietà, un suo ulteriore rappresentante, il fabbro e un medico. Con loro sono giunti gli addetti di Ada e alcuni rappresentanti del Municipio III, incluso il presidente Paolo Marchionne. Intervistata da Fanpage.It, Flora ha stimato in una trentina il numero dei presenti. Per individuare una soluzione era stato domandato dapprima un margine di sei mesi; l’accordo raggiunto ha concesso invece tre mesi prima dell’esecuzione. Adesso i responsabili di Ada e Luca Blasi, assessore municipale alla Cultura, cercano per Flora un diverso alloggio.

Il debito per gli affitti non pagati è arrivato a circa 6.000 euro. Flora colloca l’inizio delle difficoltà nel periodo del Covid: le restrizioni le impedivano di raggiungere le clienti per il lavoro di parrucchiera a domicilio e saltarono due mensilità. Poi cercò di rimborsare quanto dovuto aggiungendo, quando ne aveva la possibilità, 200 o 300 euro. Al totale si sommarono costi ulteriori, compresi quelli per registrare il contratto. La donna afferma di non aver visto le comunicazioni email con gli importi aggiornati spedite da Tirrena Srl, proprietaria dell’alloggio. Fu il portiere a spiegarle che il conteggio includeva somme non presenti nel bollettino che lei continuava a pagare.

Quando Flora si trasferì nell’alloggio, il canone era di 900 euro al mese; gli aumenti lo hanno portato a circa 1.200 euro, riscaldamento compreso. La sua pensione, inizialmente di 720 euro, è scesa a circa 620 dopo la cessione del quinto. Per arrotondare lavora ancora come parrucchiera, ma racconta che le richieste sono diminuite e che l’attività non le garantisce entrate regolari. Usa quanto guadagna per bollette e altre spese, senza riuscire a coprire tutto. Per pagare l’affitto ha venduto quasi tutto l’oro che possedeva, conservando soltanto alcuni anelli. Ha anche cercato di risparmiare cambiando spesso fornitore delle utenze.

La società le avrebbe proposto un piano che prevedeva, oltre al canone, altri 300 o 400 euro al mese per rientrare dal debito; terminato il pagamento, l’affitto sarebbe stato ridotto un po’. Flora ha spiegato di non poter sostenere una spesa mensile complessiva di 1.500 o 1.600 euro. Prima di arrivare a piazza Belotti aveva vissuto con la famiglia a San Giovanni, a Porta Latina, e poi per circa cinquant’anni in affitto in via Monte Conero, a Montesacro. Rimasta sola, dovette lasciare quell’abitazione quando gli eredi del proprietario decisero di riprenderla. Un’amica le fece trovare la casa attuale; per entrarvi versò otto mensilità anticipate.

Nel quartiere Flora aveva messo radici: racconta di avere stretto amicizie, conosciuto persone e creato abitudini che rendono difficile l’idea di ricominciare altrove. Il portiere, appresa la notizia della partenza, si è commosso fino alle lacrime. Flora descrive come corretto il rapporto con la società, purché l’affitto fosse pagato con regolarità. Per Luca Blasi, la sua situazione rappresenta la crisi della casa: ha contestato che una donna di 83 anni, con una pensione minima e lavoro saltuario, rischi di restare in strada. Ada e l’amministrazione hanno ottenuto il rinvio. La proroga di tre mesi, però, non offre una soluzione: Flora deve trovare un affitto accessibile.



