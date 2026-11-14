Dopo lo sfratto, Silvio e la moglie dormono all’Autogrill





Il 56enne racconta il licenziamento dopo trent’anni, la perdita dell’alloggio a Vizzola Ticino e la vita nell’area di servizio di Brughiera Ovest.





Da un mese Silvio, 56 anni, e la moglie trascorrono le notti nell’auto lasciata nell’area dell’Autogrill di Brughiera Ovest. Per lavarsi e usare i servizi si servono della struttura; ai pasti provvede la Caritas. Intervistato da Fanpage.It, l’uomo ha detto di essere senza lavoro dal 2023 e di essere escluso, a suo giudizio, dai colloqui a causa dell’età. La consorte, invalida totalmente, percepisce 290 euro mensili come pensione d’invalidità. Silvio ha spiegato che non sanno quale soluzione adottare. La situazione, ha raccontato, li lascia senza sapere come affrontare giorni e trovare un riparo stabile.

A Vizzola Ticino, località vicina all’aeroporto di Malpensa, Silvio e la moglie vivevano in un bilocale con un canone mensile di 500 euro. Silvio ha spiegato che, venuto meno il lavoro, non disponeva più delle risorse necessarie per pagarlo. Il proprietario si rivolse al Tribunale dopo che, a marzo 2025, l’uomo gli comunicò l’impossibilità di versare l’affitto. Nel resoconto di Silvio, il primo accesso dell’ufficiale giudiziario avvenne a giugno e non portò allo sfratto; in quell’occasione venne accordato un ulteriore mese.

A luglio i coniugi furono informati che al successivo accesso sarebbero stati allontanati. Silvio ha indicato il 15 ottobre come il giorno in cui i carabinieri entrarono nell’appartamento e li fecero uscire. Da quel momento, ha riferito, la coppia dorme in auto. La fonte non precisa l’anno degli accessi giudiziari.

Silvio conobbe la donna nel 2019, durante il periodo in cui lei era ospite di un centro riabilitativo. Lui allora aveva ancora un’occupazione. Uscita dalla struttura, lei si trasferì a Legnano con lui; poi decisero di lasciare il monolocale per un’abitazione più ampia e individuarono un bilocale a Vizzola Ticino. Le nozze furono celebrate nell’ottobre 2020. Silvio racconta che, non molto dopo, il responsabile del personale gli comunicò l’imminente licenziamento. Da tre decenni lavorava per quella medesima azienda. Il rapporto durava ormai da trent’anni al momento dell’annuncio.

Per scongiurare l’interruzione del lavoro, Silvio domandò le agevolazioni previste dalla legge 104 e ottenne anche un congedo straordinario biennale. Restando a casa in quei due anni, continuò a ricevere dall’Inps somme sufficienti per sostenere l’affitto. Esaurito quel periodo, passò alla Naspi; finita anche questa, si mise in cerca di un’altra occupazione. Ha raccontato di aver affrontato colloqui senza essere scelto, e considera l’età la ragione dei rifiuti. Da allora la famiglia dispone soltanto dei 290 euro mensili della pensione d’invalidità della moglie. Non potendo più versare il canone, i coniugi hanno perso la possibilità di restare nell’alloggio.

Silvio colloca a marzo 2025 la comunicazione al proprietario: gli disse che non avrebbe potuto versare i 500 euro mensili. Ha aggiunto che il proprietario si rivolse al Tribunale il mese successivo, ad aprile. A settembre, sempre secondo il suo resoconto, a lui e alla moglie furono concessi tre mesi di grazia. Il primo accesso dell’ufficiale giudiziario avvenne a giugno e si concluse senza che venissero allontanati; fu accordato un altro mese. A luglio, al successivo accesso, i coniugi furono avvertiti che al terzo sarebbero stati mandati via. La sequenza e i mesi sono quelli riportati da Silvio.

Prima dello sfratto, il Comune contattò i coniugi e prospettò un’accoglienza nei dormitori. Silvio raccontò che non vi era disponibilità immediata e che la sistemazione avrebbe separato marito e moglie, destinandoli a strutture per uomini e per donne. La donna, invalida, respinse l’ipotesi. Il marito spiegò di occuparsi di lei, che talvolta dimentica appuntamenti e medicine. La coppia ha chiesto una casa popolare e, secondo quanto riferito, occupa il diciassettesimo posto in graduatoria. Non conosce i tempi per ottenere un alloggio, in una data che resta ignota, e per ora resta in auto, con l’arrivo del freddo.



