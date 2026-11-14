Mara Venier ricorda l’uscita da Domenica In: «Mi dissero che ero troppo vecchia»





Nel podcast di Gianluca Gazzoli, la conduttrice ripercorre l’esclusione del 2014, l’esperienza a Mediaset e il ritorno in Rai





Mara Venier ha ribadito a Gianluca Gazzoli che considera questa la sua ultima stagione alla guida di Domenica In. La conduttrice ha ripetuto negli anni annunci simili, senza poi interrompere il rapporto con il programma domenicale di Rai1. Nell’intervista al podcast Passa dal BSMT, ha ripercorso anche la rottura del 2014, quando le fu comunicato che non sarebbe stata riconfermata.

Dopo oltre dieci anni di conduzione, nel 2014 la Rai affidò Domenica In a Paola Perego e Venier rimase fuori dal programma. Nel colloquio ricordato dalla stampa, la conduttrice ha detto che la motivazione legata alla sua età le fu riferita in modo tardivo e attraverso il suo agente. La ferì l’incertezza dei contatti precedenti, con incontri annunciati ma rinviati.

Venier ha raccontato di avere chiesto chiarezza e di essersi sentita presa in giro quando le venivano prospettati nuovi colloqui senza una risposta definitiva. Secondo il suo ricordo, le fu detto che era «troppo vecchia» per continuare a condurre il programma. L’allontanamento non fu quindi presentato soltanto come una scelta editoriale: la frase sull’età è rimasta il punto più doloroso.

Quando attraversava una stagione difficile sul lavoro, Venier ricevette da Maria De Filippi la possibilità di entrare nel cast di Tu sì que vales, trasmissione Mediaset. La collaborazione durò tre anni; ripensandoci, la conduttrice ha apprezzato soprattutto la libertà di divertirsi senza responsabilità. Per Venier, l’iniziativa di De Filippi rappresentò un aiuto importante nel momento di maggiore difficoltà professionale.

Nel 2018, Venier tornò in Rai dopo una proposta di Angelo Teodoli, che dirigeva Rai1: rimettersi alla guida di Domenica In. Prima di dare conferma, chiese consiglio a Maria De Filippi e ricevette da lei un incoraggiamento ad accettare. Ha spiegato che il sì nacque anche dal desiderio di provare di nuovo il valore nel programma da cui era stata esclusa.

Il ritorno televisivo in Rai maturò dopo tre anni di lavoro per Mediaset e un’interruzione dell’esperienza domenicale. Nel 2014 l’emittente aveva infatti affidato Domenica In a Paola Perego. L’impegno in Tu sì que vales permise a Venier di restare in attività, cambiando ambiente, fino alla proposta di Teodoli. La conduttrice ha ricostruito questi passaggi durante la conversazione con Gazzoli, ripercorrendo le tappe che precedettero il rientro.

La Rai la richiamò nel 2018, dopo l’allontanamento, e Venier tornò alla guida di Domenica In, diventando un volto stabile della domenica pomeriggio. Negli anni ha spesso annunciato l’addio, salvo poi riprendere la conduzione del programma.

Nel colloquio la conduttrice ha ricordato anche il modo in cui le venivano fissati appuntamenti che poi non producevano una comunicazione definitiva. Venier ha detto che avrebbe preferito conoscere subito la decisione, invece di ricevere rassicurazioni seguite da silenzi. Il racconto riguarda il suo ricordo di quei passaggi e delle parole che le furono rivolte; non modifica il dato centrale dell’uscita dal programma nel 2014.

Il sostegno di De Filippi ebbe un ruolo nel periodo successivo alla mancata riconferma. Venier ha descritto la collega come una persona che le tese la mano e ha ricordato di essersi divertita durante gli anni a Tu sì que vales. Quando arrivò l’offerta di Teodoli, si rivolse ancora a lei prima di scegliere. La decisione di rientrare in Rai fu quindi preceduta da quel confronto.

La vicenda dell’allontanamento resta legata, nel racconto di Venier, alla frase sulla sua età e alle modalità con cui ricevette la Notizia. Il successivo ritorno a Domenica In nel 2018 e le ripetute dichiarazioni di addio appartengono a momenti distinti della sua carriera. Nell’intervista a Gazzoli, la conduttrice ha rievocato il primo episodio e ha confermato, ancora una volta, che considera conclusiva l’attuale stagione del programma.



