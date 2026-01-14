“Trump spazzi via tutto”: Mauro Corona shock a Panico Berlinguer chiedendo un’azione per liberare l’Iran dai parrucconi





Lo scrittore Mauro Corona, non noto per la sua affiliazione al movimento MAGA, ha espresso pubblicamente la sua opinione durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” su Rete4, condotta da Bianca Berlinguer, martedì 13 gennaio. Corona ha invitato l’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ad intervenire in Iran con modalità simili a quelle adottate in Venezuela.





Nel corso della puntata, Corona ha manifestato la sua solidarietà nei confronti del popolo iraniano, sottoposto da decenni al regime teocratico. Ha sottolineato la lunga oppressione subita dagli iraniani sotto il dominio degli ayatollah, a partire dal passaggio di potere da Khomeini a Khamenei.

Corona ha affermato che l’attuale rivolta, repressa con violenza dal regime, era un evento prevedibile, destinato a verificarsi nonostante le conseguenze. Ha quindi auspicato un intervento deciso da parte del Presidente Trump, paragonandolo all’azione intrapresa per rimuovere Nicolas Maduro dal potere in Venezuela. Corona ha inoltre chiesto che gli Stati Uniti forniscano il necessario supporto per abbattere un sistema che viola le libertà fondamentali, in particolare quelle delle donne, che subiscono gravi restrizioni in materia di istruzione, mobilità e diritti personali.

Si segnala che, durante la trasmissione, Bianca Berlinguer ha indossato occhiali da sole a causa di un intervento chirurgico oculare recente, che le impedisce di esporsi alle luci dello studio.



