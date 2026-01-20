​​


Trump umilia Macron: pubblica i messaggi privati e minaccia dazi sui vini francesi se continua a infastidirlo

Emanuela B.
20/01/2026
Ma come? Il Macron dei volenterosi. Delle truppe in Ucraina. Dello spezziamo le reni al Cremlino. Del supporto incondizionato a Kiev. Della deterrenza nucleare contro i Russi.
Ed ora Donald Trump ci svela che, dopo i dazi minacciati su vino e champagne, il gallo dell’Eliseo sarebbe anche disposto a invitare Putin per un G7 a Parigi.
Ma ce lo vedete Putin al G7 su invito di Macron che stringe la mano a Merz, Starmer e, perchè no, a Von der Leyen?
E questi sono quelli che vogliono andare in guerra contro i Russi.
Sono quelli con cui dovremmo fare gli Stati Uniti d’Europa e l’Europa Nazione?
No! Questi sono quelli che hanno governato l’Unione Europea a trazione socialdemocratica sino a ora e che con le loro sciagurate politiche ci hanno condotto alla povertà, all’instabilità e all’irrilevanza internazionale.

Trump smaschera Macron: “Ecco l’sms che mi ha mandato”



Guerra aperta ormai tra Donald Trump e Emmanuel Macron. Nervi tesi tra Usa e Francia per la questione Groenlandia. E così il presidente Usa ha pubblicato su Truth un messaggio privato del presidente francese. Il testo, che il presidente americano presenta come del leader francese, recita testualmente: “Amico mio, siamo totalmente allineati sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull’Iran”, seguito però da una nota di perplessità: “non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia”.

Macron avrebbe poi avanzato una proposta concreta per superare le tensioni: “Cerchiamo di fare grandi cose. 1) Posso organizzare un incontro del G7 a Parigi giovedì pomeriggio e invitare gli ucraini, i siriani e i russi a margine. 2) Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che rientri negli Usa”. Il gesto di Trump, che rende pubblico un presunto scambio privato, sembra mirare a sottolineare le divisioni tra alleati occidentali proprio sulla questione Groenlandia, tema su cui l’amministrazione americana insiste con forza, arrivando a minacciare tariffe commerciali contro diversi paesi europei contrari all’acquisizione o al controllo statunitense del territorio autonomo danese. La frase “Non ti capisco”, ripresa nel titolo del post, evidenzia lo stupore e il dissenso francese rispetto alle mosse di Trump sull’Artico, in un contesto già teso da dossier come Siria, Iran e Ucraina.

Trump umilia Macron, “chi ti vuole?”. L’ipotesi choc: dazi al 200%

tratto da Libero

Tensione alle stelle tra Washington e Parigi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha rifiutato l’invito dell’omologo americano Donald Trump a entrare nel “Board per la pace” a Gaza e il capo della Casa Bianca parte all’attacco.



