Tutti mi chiamavano pazzo per aver sposato una donna di 60 anni… ma la notte delle nozze ho visto il segno sulla sua spalla





Celia inspirò profondamente, come se quel momento le pesasse addosso da anni.





“Quel segno…” disse piano, sfiorandosi la spalla.

“Non è una coincidenza.”

Il mio cuore iniziò a battere così forte che riuscivo a sentirlo nelle orecchie.

“Efraín… io conoscevo tua madre.”

Quelle parole mi colpirono come un pugno.

“Cosa… cosa vuol dire?” balbettai.

Celia abbassò lo sguardo verso il pavimento lucido della stanza.

“Tua madre ed io siamo cresciute nello stesso posto. Eravamo come sorelle.”

Il silenzio tra noi si fece pesante.

“Ma non è questo il vero motivo per cui devo dirti la verità.”

La sua voce tremava.

Io sentivo qualcosa dentro di me stringersi, come se una parte del mio passato stesse per riemergere.

“Quella notte… molti anni fa…” continuò.

“Quando tua madre è sparita…”

Alzai la testa di scatto.

“Sparita? Mia madre è morta.”

Celia mi guardò negli occhi.

E per la prima volta vidi in lei una paura profonda.

“No,” sussurrò.

“Non è morta.”

Le parole mi fecero mancare il respiro.

“È stata costretta ad andarsene.”

La stanza sembrò girare.

“Costretta… da chi?” chiesi.

Celia strinse le mani.

“Da tuo padre.”

Il nome mi rimase bloccato in gola.

“Non capisci…” continuò.

“L’uomo che ti ha cresciuto… non è l’uomo che pensi.”

Feci un passo indietro.

“Stai mentendo.”

Celia scosse lentamente la testa.

“Quando tua madre scoprì la verità su di lui… voleva scappare con te.”

Il mio stomaco si chiuse.

“Ma qualcuno lo scoprì.”

Il silenzio era così pesante che riuscivo a sentire il vento contro le finestre.

“Quella notte io ero lì,” disse Celia.

La guardai come se stessi vedendo una sconosciuta.

“Efraín… tua madre mi ha affidato te.”

Il mondo si fermò.

“Cosa?”

Celia fece un passo verso di me.

“Sei cresciuto pensando che io fossi solo una donna ricca che ti aveva notato… ma non è così.”

Le mie mani tremavano.

“E allora cos’è tutto questo?”

Celia aveva gli occhi pieni di lacrime.

“La verità è che io non ti ho sposato per caso.”

Sentii il sangue gelarsi.

“Ti ho cercato per tutta la vita.”

Le sue parole uscirono quasi in un sussurro.

“Perché…”

Fece una pausa.

“…io sono l’unica persona che sa cosa è successo davvero a tua madre.”

Il mio cuore si fermò.

“Efraín,” disse piano.

“La donna che hai sempre chiamato madre…”

Si fermò.

“…non è morta.”

Mi guardò con uno sguardo carico di paura.

“È ancora viva.”

Il mio respiro si spezzò.

“E l’uomo che ti ha cresciuto…”

La sua voce tremò.

“…è quello che la tiene nascosta.”



