Ugh, ecco come la gente vede le donne con i tatuaggi





Un piccolo studio illuminante che ci arriva dalla University of Texas at San Antonio ha mostrato che le donne con tatuaggi sono viste come aventi un desiderio sessuale più alto, standard più bassi e sono percepite come più propense a essere totalmente prive di relazioni. In altre notizie, benvenuti nell’anno 1930. Anche se i risultati non sono del tutto sorprendenti, sono tristemente deprimenti; è questo tipo di pregiudizio che sta davvero impedendo a noi come razza di progredire.





Data però la natura piuttosto conservatrice del Texas come stato, sarei negligente se non menzionassi che i risultati potrebbero essere stati distorti secondo i gusti della regione in questione. Gusti che, se dovessi aderire agli stereotipi (cosa che ovviamente non faccio) consisterebbero in gran parte in merendine Twinkies fritte, Daisy Dukes e “sketti”, alla Here Comes Honey Boo Boo. Di nuovo, però, io non sarei mai così giudicante. Ma ehi. Sono fatta così.

Io stessa non ho tatuaggi, né piercing, del resto. È una scelta personale che mi aspetto venga rispettata da chiunque voglia interagire con me. Allo stesso modo, chiunque voglia interagire con qualcuno che ha scelto di esprimersi in questo modo dovrebbe rispettarne le scelte. Non nel modo in cui zia Beatrix “rispetta” la decisione di tua madre di sposare tuo padre, ma nel modo in cui si riconosce che queste scelte di vita non cambiano chi siamo come persone.

Secondo un sondaggio Pew Research del 2012, il 23 percento degli americani ha tatuaggi, il che significa che in un dato giorno un buon quinto della nostra popolazione viene discriminato per qualche colore sulla pelle. Oh, l’ironia. In un’altra nota (e forse altrettanto ironica), Fox News riportò intorno a questo periodo l’anno scorso che quasi metà delle donne sotto i 35 anni ha un tatuaggio, il che, guarda caso, è quasi il doppio della percentuale dei loro coetanei maschi. Questo è in netto contrasto con l’idea che i tatuaggi siano per tipi mascolini dell’esercito, e solleva la domanda: come vengono visti gli uomini con i tatuaggi? Perché sono pronta a scommettere che non vengono visti come “più promiscui”.



