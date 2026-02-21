Una donna ha rivelato tre sintomi spesso trascurati prima della diagnosi di cancro al quarto stadio a soli 28 anni





Georgie Swallow, content producer di Londra, sta sensibilizzando sull’Linfoma di Hodgkin, un tipo di tumore che colpisce il sistema linfatico, parte del sistema immunitario, parlando dei sintomi che aveva avvertito ma che aveva cercato di ignorare.





Georgie ha ricevuto la diagnosi a soli 28 anni e, purtroppo, a causa delle cure, ha vissuto una menopausa precoce prima di poter avere figli.

Quando ha iniziato ad avvertire i sintomi, che attribuiva allo stress, pensava che andare dal medico fosse «una perdita di tempo per tutti».

Dice di essere stata ingenua nel credere che nulla di grave potesse accaderle, anche quando aveva notato un nodulo sul lato del collo.

Oggi, a 32 anni, racconta che la malattia ha avuto un forte impatto sul suo benessere mentale e fisico.

I tre sintomi principali che ha sperimentato prima della diagnosi di cancro al quarto stadio sono stati:

Prurito intenso alle gambe

Sudorazioni notturne

Stanchezza generale

«Mi grattavo fino a rompere la pelle e questo mi teneva sveglia tutta la notte. Sono andata dal medico e hanno pensato potesse essere stress, allergie o orticaria, ma nessuna crema o cambiamento nello stile di vita faceva effetto», ha spiegato.

«Durante questo periodo stavo perdendo peso, avevo sudorazioni notturne, ero costantemente esausta e avevo un flusso continuo di raffreddori e influenze, ma pensavo solo di essere sempre troppo impegnata e di stancarmi eccessivamente.»

Georgie ha sottolineato che questi sintomi possono essere piuttosto lievi e facilmente attribuiti ad altre cause, motivo per cui il tumore viene spesso scoperto in fase avanzata.

Riguardo alla menopausa precoce, l’ha descritta come «essere investita da un autobus».

«Il cancro può toglierti molto, ma perdere la fertilità prima ancora di aver avuto la possibilità di avere figli è stato difficile.

La menopausa, a qualsiasi età, può essere difficile, ma a 28 anni non avevo nessuna della mia età con cui parlarne.

Nessuna delle mie amiche capiva davvero cosa stessi passando e, per quanto fossero di supporto, è difficile consolare e comprendere qualcosa che non si conosce.»

Questa giovane donna coraggiosa ora condivide la sua storia per sensibilizzare sull’importanza di consultare tempestivamente un medico e sugli effetti negativi che la menopausa precoce può avere sulla salute mentale.



