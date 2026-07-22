Una mamma si sente “invisibile” perché nessuno le permette di sedersi per allattare in treno.

Samantha ha dovuto alzarsi e dare da mangiare al suo bambino alle 19:00 di notte

Samantha ha dovuto alzarsi e dare da mangiare al suo bambino alle 19:00 di notte

08:13, 28 gennaio 2024Aggiornato alle 13:30, 05 febbraio 2024

Una mamma si è sentita “invisibile” sul treno dopo che non le è stato offerto un posto durante l’allattamento, sostiene. Samantha Holmes, 29 anni, voleva sedersi dopo essere salita in modo da potersi stabilizzare per nutrire la piccola Celine.

Ma lei sostiene che nessuno degli altri passeggeri l’ha nemmeno “riconosciuta”, quindi ha dovuto farlo in piedi. La mamma di due figli e il marito Jarred, 35 anni, alla fine sono scesi. Samantha, un’infermiera qualificata del Nottinghamshire, ha affermato che l’incidente di Londra le ha fatto “ribollire il sangue”.

Ha detto: “Erano circa le 19:00 di notte mentre tornavamo in metropolitana. Nostra figlia aveva avuto un brutto vento intrappolato e niente di quello che stavo facendo la stava consolando.

“Quindi inizialmente eravamo in piedi e mi aspettavo che qualcuno mi desse un posto visto che lei era così isterica. Ma nessun riconoscimento, e ho solo detto a mio marito che avrei dovuto darle da mangiare.

“È già abbastanza difficile mantenere l’equilibrio da soli, figuriamoci quando si cerca di sfamare un bambino di due mesi. Fu allora che dissi a mio marito: scatta una foto perché non potevo crederci. Mi sentivo invisibile: qualcuno poteva vedermi?

“Tutti avevano la testa bassa. Mi sento a mio agio nell’allattamento al seno, quindi questo non mi riguarda. Ma per alcune persone nervose all’idea di allattare in pubblico, questo avrebbe potuto indurle a smettere di allattare.

“Non potevo crederci. Il mio sangue stava bollendo.”

Secondo il sito web di Transport for London, tutti gli autobus, i tubi, i treni e i tram hanno posti prioritari chiaramente contrassegnati per chiunque ne abbia bisogno. Aggiunge: “Se uno non è disponibile, chiedi se qualcuno rinuncerà a un posto.

“Puoi richiedere un badge e una carta Please Offer Me a Seat o un badge Baby on Board per aiutarti a ottenere un posto se ne hai bisogno.”