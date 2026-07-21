



Un episodio di violenza ha scosso la metro A di Roma, dove un gruppo di youtuber stranieri, conosciuti su Instagram come @djemediaofficial, ha avuto un incontro conflittuale con una presunta banda di borseggiatori. L’incidente è avvenuto all’interno di un vagone affollato, dove la situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione.





Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di youtuber stava documentando la loro esperienza nella capitale italiana quando hanno notato comportamenti sospetti da parte di alcuni individui. Questi ultimi, identificati come borseggiatori, avrebbero tentato di derubare i passeggeri del convoglio. A quel punto, gli youtuber hanno deciso di intervenire, dando vita a una violenta scazzottata tra i sedili del vagone.

@ilnotizia «Youtuber aggrediscono borseggiatori sulla metro di Roma, calci e pugni al volto. Scene di violenza scioccante». L’aggressione avvenuta e ripresa sulla Metro A. In azione anche gli spray urticanti. ♬ suono originale – Il Notiziario



La situazione si è intensificata ulteriormente quando uno dei membri del gruppo ha spruzzato dello spray urticante, causando panico tra i presenti. Molti passeggeri sono stati costretti a fuggire dal vagone, mentre altri cercavano di proteggersi dall’irritante aerosol. Le urla e il caos hanno attirato l’attenzione del personale della metro e delle forze dell’ordine, che sono prontamente intervenuti.

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