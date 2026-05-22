Università di Genova cancella la pagina di Montefalcone: “Non collabora più”. Il marito: “Una fretta che mi sfugge”





L’Università di Genova ha recentemente eliminato dal suo sito ufficiale la pagina dedicata alla professoressa associata Monica Montefalcone, deceduta in un incidente avvenuto durante un’immersione subacquea in grotta alle Maldive. La docente era un’insegnante di Ecologia presso il Distav, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita.





Fino a pochi giorni fa, il sito dell’ateneo conteneva ancora informazioni riguardanti le qualifiche e il curriculum di Montefalcone. Attualmente, cercando il suo profilo sul portale dell’Università, si riceve un messaggio che informa che “la persona che stai cercando non collabora più con l’università”. Un simile esito si verifica anche quando si cerca il nome della docente sui motori di ricerca.

Il marito della professoressa, Carlo Sommacal, ha espresso la sua contrarietà nei confronti della decisione dell’Università: “Hanno già cancellato la sua presenza dal sito dell’università, con una fretta che io non comprendo… ma nel curriculum di Monica ci sono anche i brevetti speleosub”, ha dichiarato a Ansa. Questa azione si somma al dolore già provato dalla famiglia per la perdita della figlia Giorgia, studentessa di ingegneria biomedica iscritta all’ateneo genovese, anch’essa deceduta nell’incidente alle Maldive.

Sommacal ha manifestato il suo stato d’animo di fronte alle polemiche emerse in questi giorni riguardo alla competenza dei cinque subacquei coinvolti nell’incidente e sui brevetti di cui, secondo quanto affermato dal tour operator Albatros, Montefalcone non sarebbe stata in possesso. “Ognuno può avere le proprie opinioni ma Monica aveva tutte le specializzazioni e i brevetti necessari – ha detto Sommacal – Però adesso basta perché io sono a pezzi e non ce la faccio più”.

Come riportato da Fanpage.it, la docente si trovava alle Maldive per una missione di ricerca promossa dall’Università, insieme ai colleghi Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Tuttavia, la discesa nella grotta in cui hanno perso la vita sembra sia avvenuta in un contesto ricreativo, lontano dalle attività di ricerca ufficiali.

Non era la prima volta che Montefalcone visitava le Maldive per studiare i coralli locali; come evidenziato nelle ricerche contenute nel suo curriculum, ora non più visibile sul sito ma ancora reperibile online, aveva già partecipato a missioni nella zona dell’atollo di Vaavu. L’avvocata Orietta Stella, legale del tour operator Albatros, ha confermato che la docente partecipava a queste crociere di ricerca da almeno cinque anni.

La decisione di rimuovere il profilo della professoressa è giunta dopo le polemiche relative ai brevetti subacquei in suo possesso, fra i quali non risulterebbe quello per la discesa in grotta. Tuttavia, il marito ha negato con fermezza questa affermazione.

In risposta alle preoccupazioni sollevate dalla famiglia e dai media, l’ateneo ha dichiarato: “Sul sito di ateneo c’è ancora il messaggio di cordoglio. Nessuna volontà ovviamente di ‘cancellare’ le persone”. Questa dichiarazione sembra cercare di chiarire che la rimozione del profilo non fosse motivata da una mancanza di rispetto nei confronti della memoria della professoressa Montefalcone, ma piuttosto una questione legata alla sua attuale posizione nell’istituzione.

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