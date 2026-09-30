“Uomini e Donne”: nuovi sviluppi e tensioni nella puntata di mercoledì 30 settembre 2026





Si rinnova oggi, mercoledì 30 settembre 2026, l’atteso appuntamento con “Uomini e Donne”, in onda su Canale 5 alle 14:45. Il programma, condotto da Maria De Filippi, propone un mix di emozioni e decisioni cruciali tra litigi, addii e nuovi inizi per i protagonisti sia del Trono Over sia di quello Classico.





Trono Over: rotture, ritorni e confronti

Il cuore della puntata è rappresentato dalla fine della relazione tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Dopo aver abbandonato la trasmissione con progetto di nozze, la coppia è entrata in crisi a causa di fraintendimenti esplosi durante una vacanza e delle difficoltà della convivenza fuori dalle telecamere.

Agnese torna oggi in studio per un confronto diretto, riportando con sé l’anello di fidanzamento: decide di restituirlo a Roberto, segnando simbolicamente la chiusura del loro percorso insieme. Entrambi riconoscono che la loro relazione non stava andando nella direzione desiderata.

Maria De Filippi interviene invitando i due ex a confrontarsi fuori dallo studio, lontano dall’attenzione del pubblico. Rimane dunque incerta la possibilità di un riavvicinamento, ma al momento nessuna riconciliazione è stata ufficialmente annunciata.

Si affronta poi la situazione tra Antonio e Paola, impegnati a definire la natura della loro relazione. Antonio si dichiara pronto a rendere esclusiva la storia, mentre Paola ammette di non sentirsi ancora pronta per un simile passo. I dubbi restano e le divergenze emergono, lasciando la relazione in bilico.

Trono Classico: tagli decisi e nuovi incontri

Nel segmento del Trono Classico, spazio alla tronista Giorgia Angeloni e alle sue nuove esterne con i ragazzi interessati. Subito dopo, riflettori puntati su Giacomo Vacalebre che vive la sua prima uscita con una delle corteggiatrici.

Al termine delle esterne, Giacomo prende una decisione netta eliminando cinque ragazze. Le motivazioni sono chiare: secondo il tronista, alcune candidate non hanno mostrato sufficiente interesse e manca la scintilla necessaria a proseguire la conoscenza.

Riepilogo della puntata precedente e tensioni in studio

Nella giornata di martedì 29 settembre approfondimento su Gemma Galgani e gli sviluppi con Fabio, oltre agli spazi riservati a Gloria, Sabrina e la loro conoscenza con Giovanni. Forte tensione durante un acceso scontro che vede protagoniste Marina e Tina Cipollari, uno dei momenti più discussi dell’episodio.

Dove vedere la puntata

L’appuntamento per gli affezionati è fissato sempre alle 14:45 su Canale 5, subito dopo “Forbidden Fruit”. Per chi non potesse seguire la trasmissione in diretta, l’episodio è disponibile in streaming o on demand attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Questa modalità permette di recuperare facilmente l’appuntamento anche successivamente alla messa in onda.

“Uomini e Donne” si conferma quindi un punto di riferimento per intrattenimento e cronaca rosa in Italia, offrendo storie e colpi di scena che continuano ad appassionare milioni di spettatori nel nostro Paese.

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