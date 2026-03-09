“Vaff* agli italiani”: la frase choc del giovane dopo la tragedia durante la fuga





Un ulteriore episodio di immigrazione clandestina, disagio sociale, violenza e criminalità si è verificato sul territorio italiano, questa volta a Modena, con la tragica perdita di una donna. L’accaduto è stato oggetto di approfondimento nel programma di attualità “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano, trasmesso ogni domenica in prima serata su Rete 4.





Durante la diretta, è stato trasmesso un servizio di Annalisa Grandi che riporta: “Una donna ha perso la vita e i minori presenti sull’autovettura che l’ha investita e uccisa sono stati restituiti alle loro famiglie, note per la loro ostilità nei confronti delle norme giuridiche”. Durante una visita al campo rom, uno dei giovani ha manifestato atteggiamenti ostili: “Sono fuggito dalle forze dell’ordine, come tutti, nessuno rimane a contatto con i carabinieri, chi lo farebbe? Un insulto a tutti gli italiani”.

A Modena, nei giorni scorsi, la consueta routine si è trasformata in tragedia. La vita di Antonietta Berselli, 89 anni, si è interrotta bruscamente all’incrocio tra alcune delle arterie stradali più trafficate della città. Si trovava in auto con la figlia, di ritorno dal cimitero di Albareto, quando un’autovettura, in fuga dalle forze dell’ordine, ha impattato violentemente sulla loro utilitaria.

Al volante dell’altra vettura, un’Alfa Romeo con quattro giovani a bordo, si trovava un ventenne privo di patente di guida. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo avrebbe disatteso l’alt delle pattuglie e avrebbe dato inizio a una spericolata fuga tra semafori rossi e manovre contromano, nel tentativo di eludere l’inseguimento delle forze dell’ordine.

Si è verificato un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto una Lancia Y, a bordo della quale viaggiavano una madre e sua figlia. La donna anziana è stata immediatamente trasportata in codice rosso presso l’Ospedale di Baggiovara, dove purtroppo è deceduta nel corso delle ore successive. Accanto a lei, alla guida del veicolo distrutto, la figlia è rimasta illesa dal punto di vista fisico, ma ha riportato gravi traumi psicologici, manifestando un profondo stato di shock e disperazione. La giovane ha dichiarato: “Mia madre è deceduta in mia presenza. Stavamo rientrando dal cimitero di Albareto, luogo di sepoltura di tutti i nostri familiari. Mia madre attribuiva grande importanza alla visita settimanale al cimitero. La stavo riportando a casa, eravamo a breve distanza. Stavamo conversando della nostra famiglia, e ricordo con precisione che stavamo ridendo e commentando il Festival di Sanremo”. A seguito dell’impatto, i quattro giovani coinvolti nell’incidente si sono dati alla fuga a piedi. Tre di essi sono stati prontamente intercettati e fermati dalle Forze dell’Ordine, mentre il quarto è stato successivamente identificato e rintracciato. Il ventenne alla guida del veicolo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato.

I minorenni rom che erano sull'auto che ha travolto e ucciso Antonietta (89 anni) a #Modena sono stati riconsegnati alle loro famiglie che hanno sempre vissuto nel disprezzo delle leggi.



