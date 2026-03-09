Papà trionfa sull’insetto carnivoro e vive la vita appieno dopo aver perso labbra e arti





Incontra Alex Lewis, un uomo straordinario la cui storia di coraggio e resilienza continua a ispirare molti. Nel novembre 2013, Alex, padre di un figlio, pensava di avere a che fare solo con un tipico raffreddore, spesso scherzosamente chiamato “influenza maschile” Sfortunatamente, questa malattia apparentemente innocente si è rapidamente trasformata in una sindrome da shock tossico, con conseguenze devastanti.





Alex si trovò in una situazione terribile quando un batterio carnivoro cominciò ad attaccare il suo corpo. L’unico modo in cui i medici potevano salvargli la vita era amputargli gli arti. Sfidando la esigua probabilità di sopravvivenza del tre percento che gli era stata data, Alex si aggrappò alla vita con feroce determinazione. La sua straordinaria guarigione si è rivelata sbagliata per tutti coloro che dubitavano di lui. Oggi vive una vita appagante con la sua amata moglie, Lucy Townsend, e il loro figlio, Sam.

Questo è lo straordinario viaggio di Alex Lewis.

Nella nostra vita quotidiana è facile lasciarsi prendere da piccoli inconvenienti —un caffè tiepido, un autobus in ritardo o un episodio televisivo deludente. A volte ci sfoghiamo tutti, ma è fondamentale fermarsi ogni tanto e apprezzare ciò che abbiamo, anche se le circostanze non sono perfette.

Ispirazione dalla forza di Alex Lewis

Ogni volta che mi ritrovo a corto di energie per compiti banali come lavare i piatti o mi sento tentato di lamentarmi delle piccole sfide della vita, l’esperienza di Alex Lewis mi servirà da potente promemoria. Nel 2013, Alex si è trovato in una situazione che gli ha cambiato la vita quando il suo raffreddore è diventato pericoloso per la vita. Contro ogni previsione, ce l’ha fatta, dimostrando che lo spirito umano è capace di realizzare cose straordinarie —anche qualcosa di ambizioso come scalare una montagna senza braccia né gambe.

Vivendo a Stockbridge, Hampshire, Inghilterra, Alex si godeva la vita con sua moglie Lucy e il loro figlio Sam di due anni. Erano gli orgogliosi proprietari del pub Greyhound, un locale rinomato, e del King’s Arms nella vicina Lockerley. In qualità di interior designer e costruttore, Alex amava trascorrere il tempo al pub con gli amici e amava giocare a golf.

Tutto sembrava perfetto fino a quel novembre, quando il mondo di Alex prese una svolta inaspettata.

Quando Alex si ammalò, Lucy inizialmente la liquidò come “influenza maschile.” Sia Alex che Sam non stavano bene, ma non immaginavano quanto sarebbe diventata grave la situazione. I medici rivelarono presto che Alex aveva contratto una grave infezione da streptococco, che aveva provocato avvelenamento del sangue e condizioni pericolose per la vita come setticemia e fascite necrotizzante.

Affrontare un’infezione mortale e affrontare scelte impensabili

La progressione dell’infezione è stata rapida e grave. Lucy ricorda vividamente il panico quando Alex fu portato d’urgenza in ospedale. Quando il suo corpo cominciò a spegnersi, i medici si prepararono a metterlo in supporto vitale, con poche speranze di sopravvivenza.

Alex ricorda la visita in ospedale come una confusione confusa. Solo pochi giorni dopo il ricovero, le sue braccia, le sue gambe e parti del suo viso diventarono nere a causa dell’infezione. I medici non videro altra alternativa che amputargli gli arti per salvargli la vita.

La battaglia per la vita e la ripresa

Contro ogni previsione, Alex è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, tra cui procedure innovative per ricostruire le sue labbra utilizzando la pelle della spalla. Nonostante le sfide fisiche ed emotive, Alex era determinato a riprendere la sua vita.

Al ritorno a casa, il processo di guarigione presentava nuovi ostacoli. Dopo aver perso tutti gli arti, Alex ha lavorato instancabilmente per adattarsi e riconquistare l’indipendenza, partecipando infine anche ad attività avventurose come il kayak e l’arrampicata.

Impattare sul mondo della disabilità

Intraprendendo un percorso per aiutare gli altri, Alex ha fondato l’Alex Lewis Trust per fornire sostegno alla sua continua indipendenza. Si avventurò lavorando su innovazioni protesiche e divenne un sostenitore delle persone disabili in tutto il mondo. Lui e sua moglie hanno anche contribuito a creare il Wild Wheelchairs Project, volto a migliorare la mobilità delle persone disabili a livello globale, compresa la creazione di una fabbrica di sedie a rotelle in Etiopia.

Nel 2019, Alex ha realizzato un sogno scalando il Ras Dashen, una delle vette più alte dell’Africa, dimostrando cosa era possibile fare con perseveranza.

Alex Lewis oggi: una vita rinata

Nonostante le difficoltà, Alex è diventato una fonte di ispirazione per molti. La sua storia non è solo di sopravvivenza ma di prosperità contro ogni previsione. Alex sostiene che l’anno in cui ha perso gli arti è stato l’anno migliore della sua vita, poiché gli ha portato nuove prospettive e un rinnovato amore per la sua famiglia.

Alex dimostra che anche dopo che la vita cambia drasticamente, l’amore e la resilienza hanno il potere di trasformare le sfide in opportunità. Suo figlio, inizialmente diffidente, ora vede il padre come una fonte di forza. L’atteggiamento di Alex è la prova che con determinazione non ci sono limiti a ciò che possiamo realizzare, indipendentemente dai limiti fisici.

È difficile esprimere a parole l’ammirazione per Alex Lewis. Egli dimostra che non è mai troppo tardi per scegliere di vivere la vita che si desidera, indipendentemente dalle sfide fisiche.

Condividi la potente storia di Alex Lewis con i tuoi amici e familiari e ricorda loro che la vita è ciò che ne facciamo.



