«Non so se sono eliminato o liberato». Moreno Morello esce dal GF Vip 9 e in Casa parte il processo contro Valeria Marini





Puntata del 16 ottobre 2026: eliminato Moreno Morello. Poi nomination e clima teso, con Valeria Marini al centro delle critiche raccontate dai resoconti.





Il verdetto arriva, la porta si chiude alle spalle di un concorrente e, invece di riportare calma, lascia nella Casa una scia di nervi scoperti. Al GF Vip 9 la puntata di venerdì 16 ottobre 2026 non si è fermata all’eliminazione: da lì in poi, almeno nel racconto delle testate che hanno seguito il live, si è trasformata in un piccolo “processo interno” fatto di sospetti, insofferenze e voti che sembrano più regolamenti di conti che semplici strategie di gioco.

A fotografare meglio il tono della serata è una frase detta proprio nel momento dell’uscita: Moreno Morello, eliminato al televoto, commenta «Non so se sono eliminato o liberato». La citazione è riportata dal live di DavideMaggio e restituisce l’impressione di una Casa dove la pressione – più che l’entusiasmo – stava prendendo il sopravvento.

L’eliminazione di Moreno e quel senso di “liberazione” che cambia l’aria

L’eliminazione di Moreno Morello è uno di quei passaggi che, nei reality, non chiudono una storia ma ne aprono subito un’altra: perché l’uscita ridefinisce le alleanze, rimescola le simpatie e soprattutto lascia i concorrenti con la sensazione che il pubblico stia mandando un messaggio preciso.

Il punto, però, è che quel messaggio raramente è univoco. E allora la frase «Non so se sono eliminato o liberato» diventa quasi un indizio narrativo: se chi esce parla di “liberazione”, dentro la Casa la parola che circola (anche senza essere pronunciata) è “peso”. Peso delle dinamiche, delle incomprensioni, delle etichette che si appiccicano addosso in pochi giorni e poi diventano difficili da togliere.

Da qui la catena causa-effetto: una volta archiviata l’uscita di Moreno, la puntata scivola subito sulle nomination e il clima, invece di stemperarsi, sembra irrigidirsi. Non c’è nelle fonti consultate una trascrizione completa e verificabile di tutte le motivazioni, ma il quadro generale riportato è quello di una serata tesa, in cui le scelte vengono giustificate richiamando comportamenti e atteggiamenti che covavano già da tempo.

Valeria Marini al centro: dalle critiche dei coinquilini al televoto “carico”

Secondo la ricostruzione di Fanpage, la puntata segna una fase complicata per Valeria Marini. Non perché ci sia un singolo episodio risolutivo o un chiarimento definitivo (che, nelle fonti consultate, non risulta), ma perché più concorrenti motivano la nomination richiamando nervosismo, modi di porsi e rapporti tesi. Nel racconto vengono riportate critiche e letture caratteriali attribuite a chi la vota: si parla di atteggiamenti percepiti come “poco carini”, di irrequietezza e persino di un’idea di “superiorità”.

Va detto con chiarezza: si tratta di valutazioni dei coinquilini riportate da Fanpage, non di una verità oggettiva né di una versione “certificata” da immagini trascritte minuto per minuto. Ma in un Grande Fratello il punto non è mai solo ciò che è accaduto: è ciò che gli altri credono stia accadendo, e come lo usano in nomination.

Il risultato è un televoto che nasce già con una componente emotiva forte. Quando una concorrente finisce al centro di più letture critiche nella stessa serata, il televoto smette di essere soltanto un passaggio tecnico e diventa un giudizio sul carattere, sul gruppo, sul “peso specifico” che quella presenza ha assunto in Casa.

Nomination: quattro nomi e un sottotesto di risentimenti

La lista dei nominati riportata da Fanpage è netta: Valeria Marini, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian finiscono al televoto. Quattro profili molto diversi che, proprio per questo, rendono interessante la dinamica: quando il televoto è eterogeneo, l’interpretazione diventa più complessa perché le motivazioni possono essere opposte (simpatia/antipatia, strategia, stanchezza, incompatibilità caratteriale).

Ma qui il sottotesto – sempre nella ricostruzione di Fanpage – sembra legarsi soprattutto all’atmosfera della serata e a quel “processo interno” che si innesca facilmente dopo un’eliminazione. Perché l’uscita di un concorrente non chiude soltanto una traiettoria personale: può scatenare il bisogno, negli altri, di spiegare a se stessi che cosa stia succedendo e chi stia “condizionando” l’equilibrio comune.

In questo tipo di puntate, la nomination diventa un linguaggio. Non dice soltanto “ti mando al televoto”: dice “questa cosa che fai mi pesa”, oppure “con te non riesco a convivere”, o ancora “sei troppo centrale e devo ridimensionarti”. È anche per questo che, una volta rientrati nella quotidianità della Casa, le ore successive possono essere più complicate della diretta: si sedimentano le frasi, le percezioni, le recriminazioni.

Dopo la diretta: cosa resta davvero in Casa (e cosa manca ancora)

Al momento, dalle fonti consultate non emerge un seguito univoco: non c’è il racconto di un chiarimento definitivo che chiuda la questione Valeria né una “pace” certificata dopo le accuse e le critiche. E non risulta neppure, nei resoconti disponibili qui, una trascrizione completa delle motivazioni di voto che permetta di distinguere parola per parola tra sfogo, strategia e resa dei conti.

Resta però la cornice: un’eliminazione che suona come un sospiro di sollievo per chi la vive, un gruppo che appare più spigoloso e un televoto che porta con sé non soltanto nomi ma umori. E se il GF Vip 9 vive di microdinamiche, questa è una di quelle che rischiano di trascinarsi: perché quando un concorrente viene descritto come “difficile”, anche solo da una parte della Casa, ogni gesto successivo viene letto alla luce di quell’etichetta.

Ora la domanda non è solo chi uscirà tra i nominati. La domanda, più sottile, è: la Casa userà il televoto per alleggerire le tensioni o per consolidarle, trovando un nuovo bersaglio attorno a cui compattarsi?

Visualizzazioni: 27



