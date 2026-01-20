Vanessa Incontrada sceglie la libertà a Zelig 30: niente tacchi, balla a piedi nudi in scena





Nella serata di ieri, 19 gennaio 2026, è andata in onda la seconda puntata di Zelig 30, il celebre comic show di Canale 5 che celebra tre decenni di comicità italiana. La trasmissione ha visto il ritorno della coppia iconica composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che hanno collaborato fin dalle prime edizioni del programma. Nonostante il passare del tempo, i due continuano a dimostrarsi affiatati e uniti, proprio come nei loro esordi.





Vanessa Incontrada ha colpito il pubblico con un abito elegante e sinuoso di colore rosso fuoco, arricchito da dettagli gioiello. Tuttavia, il particolare che ha attirato l’attenzione è stata la sua “battaglia” contro i tacchi alti. Infatti, durante le riprese, ha deciso di lasciare i tacchi nel backstage, un gesto che ha sorpreso i fan e i telespettatori.

La conduttrice ha un rapporto di “amore-odio” con i tacchi, come è noto. Durante la puntata, ha indossato un paio di sandali rosso fuoco con tacchi di 12 centimetri, ma ha rivelato che “dalla vita in giù” non si sentiva bene a causa dei dolori provocati dalle scarpe. Per risolvere la situazione, ha scelto di esibirsi a piedi nudi durante uno sketch in cui ha ballato con Claudio Bisio, dimostrando così di sapersi destreggiare con eleganza e comodità tra i passi della coreografia.

Per quanto riguarda il suo abbigliamento, Vanessa Incontrada ha optato per un maxi dress di raso realizzato dallo stilista Antonio Riva. Questo modello, caratterizzato da una linea sinuosa e un profondo scollo a V sia sul décolleté che sulla schiena, ha messo in risalto la sua figura. Le spalline trasparenti e gli orecchini scintillanti “a cascata” hanno completato il look, mentre il suo caschetto corto era portato liscio e leggermente gonfio, conferendole un aspetto sofisticato e alla moda.

Nella prima puntata di Zelig 30, Vanessa aveva scelto un outfit total black con dettagli scintillanti, ma nella seconda puntata ha decisamente osato di più con il rosso fuoco, un colore che ha catturato l’attenzione e ha rivelato la sua personalità vivace. Il video promozionale della trasmissione aveva già anticipato il suo look audace, creando aspettative tra i fan.

La presenza di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada insieme sul palco continua a rappresentare un momento di grande affetto per il pubblico, che ha seguito la loro carriera nel corso degli anni. La loro chimica è palpabile e contribuisce a rendere il programma un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità.

La decisione di Vanessa di ballare a piedi nudi è stata accolta con entusiasmo dai telespettatori, che hanno apprezzato la sua autenticità e il suo spirito libero. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta di essere “una di noi”, un dettaglio che la rende particolarmente amata dal pubblico. La sua capacità di affrontare le sfide con un sorriso e di rimanere fedele a se stessa è un messaggio positivo per tutti.

La puntata di ieri ha visto anche altri momenti divertenti e sketch esilaranti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. La combinazione di comicità, musica e danza ha reso la serata un successo, con il pubblico che ha applaudito entusiasta le performance dei vari artisti.



