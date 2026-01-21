Vania Vettorazzo muore a 21 anni per un malore in palestra durante una lezione di pilates





Vania Vettorazzo, una giovane di 21 anni originaria di Preganziol, ha perso la vita tragicamente mentre si trovava in palestra a Dosson di Casier per una sessione di pilates. La studentessa universitaria e lavoratrice presso il Bacaro V di Quinto è stata colpita da un malore fatale, che si è rivelato essere un arresto cardiaco. Nonostante i rapidi soccorsi, non è riuscita a sopravvivere e il decesso è stato dichiarato alcune ore dopo il ricovero al pronto soccorso.





Secondo le informazioni disponibili, Vania si trovava all’interno della palestra Bamboo di via Volta, dove era solita allenarsi regolarmente. Durante l’attività fisica, ha iniziato a sentirsi affaticata e, nel giro di pochi istanti, è svenuta, crollando a terra. Gli altri clienti e il personale della palestra hanno immediatamente cercato di prestarle soccorso, accompagnandola nello spogliatoio. Inizialmente, si è ipotizzato che potesse trattarsi di uno svenimento legato all’intensità dell’allenamento o a un calo di zuccheri. Nel frattempo, qualcuno ha contattato il 118 per richiedere assistenza.

L’ambulanza è giunta rapidamente dalla Ca’ Foncello di Treviso e, al loro arrivo, la situazione si è rivelata molto più seria del previsto. Vania era in arresto cardiaco e i soccorritori hanno fatto il possibile per stabilizzarla durante il tragitto verso l’ospedale. Una volta arrivata al pronto soccorso, i medici e gli infermieri hanno continuato a tentare di ripristinare il battito cardiaco, ma purtroppo, al momento dell’arrivo della famiglia, il medico ha dovuto ufficializzare il decesso.

La causa della morte è stata identificata come un arresto cardiaco, ma si sospetta che possa essere stato causato da complicazioni mediche preesistenti. La famiglia di Vania sta considerando la possibilità di richiedere un’autopsia per chiarire le circostanze esatte della sua morte, ma per ora è troppo presto per prendere decisioni definitive.

La notizia della scomparsa di Vania ha colpito profondamente la comunità di Preganziol e Casier, con molti amici e conoscenti che si sono recati a farle visita per esprimere le loro condoglianze. Anche i referenti della palestra Bamboo sono rimasti sotto shock e hanno espresso il loro cordoglio. Il sindaco di Preganziol, Elena Stocco, ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime la propria vicinanza alla famiglia: “Siamo costernati dalla triste notizia ed esprimiamo la più sincera vicinanza alla famiglia di Vania. È davvero difficile da accettare quando una simile tragedia spezza una vita così giovane. Siamo vicini a quanti le hanno voluto bene”.

Vania era descritta da amici e familiari come una ragazza sportiva e ambiziosa, con grandi sogni per il futuro. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella vita dei suoi cari, ma anche tra coloro che la conoscevano e l’apprezzavano. La comunità si è unita nel dolore, condividendo ricordi e omaggi per onorare la sua memoria.



