Venezia, scontro tra due barche: grave Sean Michieli, dispersa la moglie Gabriella Querino





Incidente nautico nel canale di Tessera a Venezia: Sean Michieli, 25 anni, è ricoverato in terapia intensiva. Proseguono le ricerche della moglie Gabriella Querino.





Un grave incidente nautico nelle acque della laguna di Venezia ha coinvolto una giovane coppia sposata soltanto tre mesi fa. Sean Michieli, 25 anni, è ricoverato in condizioni critiche dopo lo scontro tra la piccola imbarcazione sulla quale viaggiava e un taxi acqueo. Della moglie Gabriella Querino, 26 anni, non sono state invece ancora trovate tracce e le ricerche proseguono.

L’incidente è avvenuto all’alba di sabato 12 settembre nel canale di Tessera, una delle vie d’acqua utilizzate per i collegamenti tra Venezia e l’aeroporto. Le circostanze precise dello scontro sono ancora al vaglio degli investigatori e saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità.

Secondo le prime informazioni raccolte, Sean Michieli e Gabriella Querino si trovavano a bordo di un cofano, una piccola imbarcazione tradizionalmente utilizzata nella laguna veneziana. Durante la navigazione il loro mezzo è entrato in collisione con un taxi acqueo che procedeva in direzione dell’aeroporto.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sean Michieli, residente a Burano, ha riportato numerosi traumi e le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Dopo l’intervento dei soccorritori, il venticinquenne è stato trasferito in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il giovane si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Tra le conseguenze dello scontro ci sarebbe anche un grave trauma cranico, oltre a lesioni riportate in diverse parti del corpo. La prognosi resta riservata e i medici continuano a monitorare attentamente le sue condizioni.

Più complessa la situazione di Gabriella Querino. Dopo la collisione della donna si sono perse le tracce. La piccola imbarcazione sulla quale viaggiava insieme al marito è infatti affondata nel canale e immediatamente sono state avviate le operazioni per individuare la ventiseienne.

Le ricerche stanno impegnando diverse squadre specializzate e continuano senza interruzione nell’area dell’incidente e nelle acque circostanti. L’obiettivo è ricostruire anche cosa sia accaduto alla giovane negli istanti immediatamente successivi allo scontro.

Sean e Gabriella si erano sposati appena tre mesi fa. Al momento dell’incidente si trovavano insieme sull’imbarcazione per un’uscita collegata all’attività di pesca svolta dal venticinquenne.

Michieli, infatti, lavora come pescatore di vongole. Secondo quanto ricostruito, quella mattina la coppia era uscita per raccogliere i vermi che il giovane avrebbe successivamente utilizzato come esche durante le battute di pesca previste per la settimana seguente.

Il tragitto si è però interrotto nel canale di Tessera, dove il cofano ha incrociato il taxi acqueo. Restano da chiarire la posizione delle due imbarcazioni, le rispettive velocità e le condizioni di visibilità al momento dell’impatto.

L’incidente si è verificato quando era ancora buio e proprio la scarsa visibilità potrebbe rappresentare uno degli elementi da approfondire nel corso delle indagini. Secondo le informazioni emerse nelle prime ore, sarebbe stato lo stesso conducente del taxi acqueo ad avvertire i soccorsi immediatamente dopo la collisione.

Il tassista avrebbe inoltre riferito agli investigatori di non essere riuscito a vedere in tempo la piccola imbarcazione sulla quale si trovavano i due coniugi a causa dell’oscurità. Si tratta di una ricostruzione che dovrà essere verificata attraverso tutti gli elementi raccolti sul posto e gli ulteriori accertamenti.

Le autorità dovranno stabilire anche se le imbarcazioni disponessero dei dispositivi di segnalazione e illuminazione previsti per la navigazione nelle ore notturne. Ogni elemento tecnico potrà risultare determinante per comprendere come i due mezzi siano arrivati alla collisione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca, insieme al nucleo natanti dei carabinieri di Venezia. Sono proprio i militari a occuparsi degli approfondimenti investigativi sulla vicenda.

Il taxi acqueo coinvolto nello scontro è stato posto sotto sequestro. Il provvedimento consentirà di effettuare tutti gli accertamenti tecnici necessari sul mezzo, verificandone le condizioni e acquisendo eventuali elementi utili alla ricostruzione dell’incidente.

Il cofano sul quale viaggiavano Sean Michieli e Gabriella Querino è invece affondato dopo l’impatto. Anche il recupero e l’esame della piccola imbarcazione potrebbero fornire informazioni importanti sulla violenza e sulla direzione della collisione.

L’attenzione dei soccorritori resta però concentrata soprattutto sulle ricerche della ventiseienne. Sommozzatori e operatori stanno perlustrando il canale e le zone limitrofe tenendo conto anche delle caratteristiche della laguna e dei possibili spostamenti determinati dalle correnti.

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