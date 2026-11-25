



Dopo il periodo in Pneumologia, Vittorio Sgarbi prosegue le cure in un’unità riabilitativa. L’ospedale non ha reso noti nuovi dettagli clinici né indicato quando potrebbe essere dimesso.





Vittorio Sgarbi è stato trasferito in un reparto dedicato alla riabilitazione del Policlinico Gemelli di Roma. Il nuovo passaggio è stato riferito da Adnkronos Salute mentre il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura è ricoverato nella struttura da quasi due mesi. Dopo le cure ricevute in Pneumologia, Sgarbi affronta ora una fase diversa del ricovero. Il trasferimento non coincide con le dimissioni: al momento non sono state rese note né nuove informazioni cliniche né una possibile data per il rientro a casa. La notizia descrive quindi un cambiamento del reparto e del tipo di assistenza previsto all’interno dell’ospedale romano.

Il ricovero era cominciato il 30 settembre, quando Sgarbi, che ha 74 anni, era stato portato al Gemelli per una grave crisi respiratoria. Le sue condizioni avevano richiesto l’assistenza in terapia intensiva. Durante la fase più critica i medici avevano praticato una tracheostomia, procedura necessaria per supportare la respirazione. Le informazioni diffuse successivamente avevano segnalato un miglioramento della funzione respiratoria, ma la presenza della tracheostomia era stata confermata. La permanenza in ospedale è proseguita quindi attraverso reparti e livelli di assistenza diversi, in base alle necessità del percorso di cura.

Il 26 ottobre, stando alla ricostruzione della fonte principale, le condizioni migliori avevano permesso a Sgarbi di uscire dalla terapia intensiva e raggiungere quella sub-intensiva. In seguito era stato preso in carico dalla Pneumologia, dove le cure erano continuate. Adnkronos Salute aveva riferito questo precedente spostamento, indicando la prosecuzione del trattamento nel reparto. L’attuale destinazione riabilitativa rappresenta un’ulteriore tappa del ricovero, cominciato a fine settembre. Il comunicato più recente non descrive però lo stato clinico presente: il semplice elenco dei trasferimenti non consente di ricavarlo.

Il lavoro previsto in questa fase riguarda la riabilitazione e il recupero delle funzionalità che la malattia ha compromesso. L’aggiornamento non specifica quali attività siano state programmate o quale durata abbia il percorso. Non contiene neppure dettagli sulle cure praticate, sui risultati conseguiti o sui traguardi clinici individuati dai sanitari. Le notizie disponibili si fermano dunque al cambio di reparto e alla prosecuzione dell’assistenza presso il Gemelli. Vittorio Sgarbi resta seguito dai medici della struttura romana, senza che sia stata annunciata una data di dimissione.

Nei primi giorni di ottobre, un aggiornamento dell’ANSA aveva riferito che le condizioni di Sgarbi erano stabili e che il critico d’arte restava in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. Il 27 ottobre Adnkronos aveva poi riportato il passaggio alla terapia sub-intensiva e l’avvio della riabilitazione respiratoria, precisando che la tracheostomia era ancora presente mentre la funzione respiratoria migliorava. Questi aggiornamenti precedenti riguardavano fasi diverse del ricovero e non sostituiscono le informazioni più recenti sul trasferimento nel reparto riabilitativo. Per il quadro attuale, la fonte non indica nuovi valori clinici o una prognosi.

Le informazioni sulla salute di Vittorio Sgarbi erano state oggetto, il 12 ottobre, di una nota sottoscritta da Elisabetta Sgarbi e Sabrina Colle, sua sorella e sua compagna. Le due avevano chiesto a chi si occupa di informazione di attenersi ai bollettini diffusi dal Gemelli e di non pubblicare notizie non accertate. La dichiarazione costituisce un precedente sulla comunicazione riguardante la degenza, ma non aggiunge elementi clinici all’ultimo aggiornamento. In assenza di ulteriori notizie ospedaliere e di indicazioni sulla dimissione, il dato confermato è il passaggio dalla Pneumologia alla riabilitazione presso la struttura romana.



