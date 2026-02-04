Ylenia Musella, spunta l’ultimo video: «C’è un coltello», qualcuno alle sue spalle





Ylenia Musella, ventiduenne del rione Conocal di Ponticelli, è stata tragicamente uccisa in un episodio di violenza che ha scosso la comunità. La giovane, nota per la sua passione per la musica e i viaggi, cercava di costruirsi un futuro migliore nonostante un contesto familiare complesso. Le immagini che circolano sui social media, tra TikTok e Instagram, ritraggono una ragazza che, nonostante le avversità, si sforzava di brillare.





L’ultima notte di Ylenia è rimasta impressa nei ricordi di chi l’ha conosciuta. Recentemente, aveva partecipato a un evento a Castellaneta, in Puglia, dove ha ballato al dj-set di Joseph Capriati. I video pubblicati mostrano una giovane donna raggiante, con capelli biondi e una tuta nera attillata. Non si limitava a osservare gli altri; era lei la protagonista delle sue storie. I suoi amici la descrivono come “il sole in persona”, capace di passare da serate glamour a momenti di tenerezza con il nipotino, che considerava il suo “orgoglio” assoluto.

La vita di Ylenia è stata segnata da una famiglia con un passato difficile. Se sui social appariva come una ragazza che “aveva deciso di amarsi”, i suoi profili più vecchi raccontano una realtà ben diversa. In passato, ha condiviso un legame profondo con il padre, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. “Siamo una cosa sola”, scriveva Ylenia sotto una foto con lui, rivendicando con orgoglio la somiglianza fisica e caratteriale. Anche sua madre è stata arrestata in passato, e Ylenia ha fatto riferimento a registrazioni effettuate presso il carcere di Pozzuoli. In un post che oggi suona come un triste testamento, rifletteva: “Sono stata delusa dalle persone che meno me lo aspettavo, ma purtroppo il dolore e di passaggio soffri corri ti rialzi e poi sorridi”.

Attualmente, le indagini si concentrano sul rapporto turbolento che Ylenia aveva con il fratello Giuseppe Musella, il quale è attualmente ricercato. Gli utenti sui social stanno esaminando ogni dettaglio dell’attività digitale della vittima, in particolare l’ultimo video pubblicato su TikTok due giorni prima della sua morte. In questo video, Ylenia balla di fronte alla telecamera, mentre dietro di lei appare la figura di un uomo. Alcuni utenti hanno ipotizzato la presenza di un’arma, ma è più probabile che si tratti di una sigaretta elettronica. Tuttavia, il contenuto del video, alla luce della tragedia, assume un significato inquietante.

Oggi, il rione Conocal è avvolto nel silenzio. Oltre ai video dei viaggi e delle feste, come il baby shower in cui Ylenia festeggiava l’arrivo del suo nipotino con fumogeni blu, resta solo un vuoto. Le sue amiche più care hanno affidato ai social il loro ultimo addio: “Eri il Sole in persona, vola più in alto che puoi”, scrive una di loro, ricordando i momenti spensierati trascorsi insieme. La polizia è ora chiamata a chiarire se il sorriso di Ylenia durante le serate in discoteca fosse solo una maschera o se stesse riuscendo davvero a costruirsi un futuro lontano dalle ombre che, alla fine, l’hanno raggiunta.



