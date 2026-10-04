Zelensky batte cassa per il 2027: quanti miliardi pretende di avere dall’Unione Europea per continuare un’indecente guerra contro la Russia





Le prospettive economiche per l’Ucraina nei prossimi anni si fanno ancora più complesse. L’Unione Europea si trova a dover considerare una richiesta di finanziamento che potrebbe superare di molto le cifre già stanziate, con Kiev che secondo fonti informate starebbe valutando la necessità di ottenere fino a 70 miliardi di euro aggiuntivi nel 2027 per sostenere il proprio sforzo bellico. Questa cifra si somma ai 45 miliardi che l’Ue ha previsto finora sotto forma di prestiti fino a quella data.





Si tratta di una stima preliminare che si inserisce in una serie di approfonditi contatti in corso tra Bruxelles e la capitale ucraina, con l’obiettivo di definire in modo più accurato l’entità delle necessità finanziarie di Kiev. Il lavoro di verifica e la raccolta delle informazioni dovrebbero concludersi con la presentazione di un rapporto destinato ai 27 Stati membri dell’Unione, probabilmente già in vista del prossimo consiglio europeo di ottobre, dove si discuterà del sostegno da offrire all’Ucraina.

La guerra in corso pesa più del previsto, e questo spiega il motivo della richiesta di fondi aggiuntivi rispetto alle previsioni iniziali. Resta però aperto il tema delle riforme attese da Kiev per accedere a tali risorse almeno in parte, dato che Bruxelles ha più volte sottolineato l’importanza di una governance trasparente e di misure concrete per la lotta alla corruzione. Il binomio tra aiuti economici e riforme rimane dunque centrale nel dibattito politico europeo.

Parallelamente, il dibattito sulla sicurezza e la difesa europea prende sempre più forza. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il ministro italiano della Difesa, Guido Crosetto, e l’alto rappresentante dell’Unione per la Politica Estera, Josep Borrell Kallas. Al centro del confronto, oltre alla questione ucraina, ci sono state anche le crisi nel Libano e le nuove minacce ibride che coinvolgono molteplici fronti.

Crosetto e Kallas hanno affrontato la necessità di costruire un meccanismo politico europeo capace di rispondere in modo coordinato e efficiente a queste nuove sfide. Il ministro italiano ha sottolineato come nessun Paese possa farcela da solo, evidenziando l’urgenza per l’Europa di sfruttare tutti gli strumenti esistenti per armonizzare le capacità di difesa e svilupparne di nuove.

Sul tavolo c’è anche il rafforzamento delle competenze in settori strategici come la sicurezza informatica e le tecnologie avanzate. Si tratta di ambiti ormai indispensabili per garantire la sicurezza del continente nel lungo periodo, soprattutto alla luce delle trasformazioni geopolitiche attuali. L’idea è quella di mettere a sistema tutte le risorse e le competenze europee esistenti, in modo da creare una difesa comune più efficiente e rispondente alle minacce complesse di oggi.

Il quadro che emerge è dunque quello di un’Europa che tenta di tenere insieme esigenze immediate e strategie di lungo termine. Da una parte, le pressioni finanziarie per sostenere la resistenza ucraina; dall’altra, la necessità di definire un nuovo modello di sicurezza collettiva con una dimensione tecnologica e politica integrata.

Non è solo una questione di soldi. Al centro c’è la capacità dell’Unione di assicurare sostegno concreto senza rinunciare alle condizioni che garantiscono trasparenza e responsabilità, temi che Bruxelles continua a considerare fondamentali per il proprio ruolo nella gestione di questa crisi complessa.

Allo stesso tempo, l’occasione è anche quella di approfondire una cooperazione più stretta tra gli Stati membri, in un contesto che evidenzia come le crisi di oggi non siano più confinabili entro i singoli confini nazionali. Il rafforzamento della difesa europea, integrato da una gestione condivisa delle minacce ibride e cyber, può diventare un tassello chiave per un’Unione più sicura e coesa.

Mentre i negoziati procedono, il dibattito politico sul livello degli aiuti finanziari e sulle condizioni che verranno poste resta aperto. La cifra di 70 miliardi rappresenta un’indicazione chiara della portata della crisi, ma la decisione finale richiederà un equilibrio delicato tra solidarietà europea, sostenibilità finanziaria e garanzie sul fronte della governance.

In questo scenario, l’attenzione degli osservatori e dei decisori è alta, perché da queste scelte dipende non solo il futuro della guerra in Ucraina, ma anche la credibilità e l’efficacia del ruolo europeo nel gestire crisi internazionali così complesse. L’autunno si annuncia quindi caldo sui tavoli europei, con decisioni che avranno un impatto duraturo su più fronti: dalla pace alla sicurezza, fino all’integrazione politica e strategica del continente.

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