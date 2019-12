Diletta Leotta interessata a Cristiano Ronaldo? La conferma sul web

Uno strano gossip sta coinvolgendo la nota giornalista Diletta Leotta ed uno dei più grandi calciatori al mondo ovvero Cristiano Ronaldo. Si vocifera che la giornalista abbia un interesse piuttosto forte nei confronti di Cristiano Ronaldo e la conferma di questo flirt arriverebbe proprio da un’intervista che la giovane ha realizzato insieme a lei per Linea Diletta. A quanto pare Diletta Leotta avrebbe fatto in modo di poter aumentare gli appuntamenti con Cristiano Ronaldo in modo da poterlo conoscere meglio e per questo motivo molti hanno pensato che il vero obiettivo fosse quello di flirtare con lui. Ma le cose stanno davvero così, visto che comunque Cristiano Ronaldo è felice insieme alla sua compagna ed ai loro figli?

Anche Diletta tra l’altro Sembrerebbe essere impegnata sentimentalmente, anche se comunque vari Magazine on-line o cartacei che avevano tanto parlato della storia con Daniele Scardina, pare che adesso parlino del fatto che questo flirt sia letteralmente svanito nel nulla. La conduttrice ed il pugile Pare che abbiano vissuto da poco una splendida vacanza alle Maldive, poi però potrebbe essere cambiato qualcosa al loro rientro tanto da arrivare alla separazione. I vari magazine pare che continuino imperterriti ad attribuire a Diletta nuovi flirt. L’ultimo riguarderebbe proprio Cristiano Ronaldo. Intanto Diletta Leotta si prepara a raggiungere la sua famiglia in Sicilia per trascorrere insieme ai cari questi giorni di festa.

Ma quali sono le reali intenzioni di Diletta Leotta con Cristiano Ronaldo?

Il fatto di essere così tanto famosa e bella per Diletta Leotta potrebbe essere anche un problema visto che ogni uomo che si avvicina a lei viene presentato agli occhi di tutti come un possibile fidanzato. Questo è un pò quello che è accaduto con Ciro Immobile nonostante Comunque lui fosse felicemente sposato e la stessa cosa sta accadendo proprio con Cristiano Ronaldo che tra l’altro come abbiamo visto, sembra essere molto felice al fianco della sua Georgina e dei suoi figli.

A quanto pare però questa intervista che Diletta ha realizzato insieme a Cristiano Ronaldo avrebbe messo in risalto una certa complicità tra i due che non è stata comunque la stessa che abbiamo potuto vedere nel passato. I più maliziosi si chiedono come mai Diletta Leotta non abbia voluto condividere l’inizio del backstage dell’intervista realizzata con Ronaldo, cosa che invece è solida fare con le altre interviste.