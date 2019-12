Luciana Littizzetto dopo l’incidente: il commento negativo degli haters

Giorni difficili per Luciana Littizzetto ferma per via di un infortunio. L’attrice, scrittrice e spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa deve necessariamente fermarsi e prendersi cura di sé stessa, ma ecco che gli haters, in agguato, sono pronti a sfoderare il loro attacco.

“Non mi fermo mai”

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere Luciana Littizzetto per il suo talento poliedrico. L’artista si è sempre messa in gioco in molteplici campi, dalla recitazione, alla conduzione insieme a Fabio Fazio dove presenta al pubblico i suoi monologhi di satira politica.

Insomma, Luciana Littizzetto non si ferma davvero mai e nel momento in cui questa cosa le viene fatta notare dal Corriere della Sera ecco che la Littizzetto risponde: “E io che ne so? Scrivo sui giornali e pubblico libri, recito in film e in commedie, frequento giurie, faccio cabaret, presento in radio e televisione. Colpa mia se non mi sento mai stanca di me? E dire che non sfuggo a nessuna proposta seria di impegno sociale e benefico. Ecco, non canto: per non far troppo ridere. Comunque sia chiaro che ho provato anche a fare la cantante, ci mancherebbe”. Il tutto però non finisce qui.

Luciana Littizzetto dopo l’incidente

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, Luciana Littizzetto ha avuto un piccolo incidente che però le ha provocato una frattura alla gamba. Nell’immediati ecco che diversi fan le hanno prontamente fatto gli auguri di tempestiva guarigione. Non a caso una follower ha scritto: “Nooooooo!!! Ciao Luciana. Cosa è successo!!!?? Mi dispiace tantissimo …non ci voleva.. Mannaggia!! Ti auguro una pronta guarigione di vero”.

A non rispettare questo delicato momento sono stati gli haters che, secondo Kontrokultura, sarebbero tornati all’attacco pubblicando ogni tipo di commento negativo. Ancora una volta i leoni da tastiera tornano all’attacco, ecco di cosa si tratta.

“Volevi volare senza scopa”

Le problematiche relative agli haters colpiscono tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, anche se nel mirino della bufera spesso troviamo ancora oggi, mesi dopo la sua morte, la povera Nadia Toffa.

Oggi, invece, ecco che l’attenzione mediatica si concentra su Luciana Littizzetto vittima degli haters che hanno scritto commenti come: “Hai provato a volare senza scopa prima del tempo? Volevi passare davanti a tutte?”. Dunque, non resta che chiedersi: sarà questo il tema del nuovo monologo che Luciana Littizzetto farà a Che tempo che fa, approfondendo così una tematica delicata quanto attuale?