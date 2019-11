Romina Carrisi seduta sulla tomba del nonno: “Basta polemica sui miei figli”

I Carrisi di nuovo al centro della polemica. Questa volta tutti sarebbe nato a causa di un’azione messa in atto da Romina Jr che ha postato una foto seduta, a piedi scalzi, sulla tomba del nonno Tyrone Power. A intervenire sulla questione anche Romina Power.

Romina Carrisi in tour con Albano

Quelle appena trascorse sono state settimane davvero importanti per Romina Carrisi in quanto hanno segnato l’esordio da cantante al fianco del padre Albano e della madre Romina Power.

Il giro del mondo e le esibizioni sul palco hanno fatto sì che anche la sua fama sui social crescesse notevolmente e, una volta finiti gli impegni lavorativi, ecco che la giovane figlia della coppia di cantanti decide di recarsi a Los Angeles per partecipare ai vari eventi realizzati per la commemorazione del nonno Tyrone Power in occasione del suo anniversario di morte. Proprio qui ecco che scatta la polemica.

Romina Carrisi seduta sulla tomba del nonno

Nei giorni scorsi, come abbiamo appena avuto modo di spiegare, Romina Carrisi si è recata a Los Angeles per prendere parte agli eventi realizzati in commemorazione del nonno Tyrone Power, morto quando la madre era poco più che una bambina. Anche in questo caso ecco che scatta la polemica e la figlia di Albano viene pesantemente attaccata sui social network. La Carrisi ha pubblicato una foto che la ritrae seduta a piedi scalzi sulla tomba del nonno e un utente sul social commenta dicendo: “Io l’avrei evitata una foto in un cimitero seduta su una tomba come se fosse un sofà“. A quel punto ecco che interviene anche Romina Power dicendo: “Io avrei evitato di commentare“.

Romina Power madre leonessa

Dopo la pubblicazione di alcuni commenti negativi che il popolo del web ha fatto alla figlia, ecco che Romina Power scende in campo per difenderla commentando: “La tomba di mio padre è una panchina. Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato“. Un altro utente sul web accusa Romina Carrisi di essere particolarmente esibizionista e di aver scattato la foto per puro esibizionismo, e non spinta da un particolare affetto, tanto da decidere di pubblicarla sui social dove lavora come influencer. A quel punto Romina Power non ce la fa più e non trattiene la rabbia, trasformandosi in una mamma leonessa.

L’ex moglie di Albano poco dopo ecco che contrattacca affermando: “Ogni occasione è buona per sputare fiele su di me e sui miei figli. Per favore smettetela“.