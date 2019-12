Romina Power il nuovo dolore a Natale: “Lui era amore”

Romina Power sta vivendo un Natale davvero particolare segnato dal dolore per via di due perdite importanti per l’ex moglie di Albano Carrisi. Dopo la morte di mamma Jolanda, ecco che arriva un nuovo lutto che ha lasciato senza parole la Power, che ha scritto un messaggio social per i fan.

Romina Power dopo la scomparsa di Ylenia

Nel mese di novembre abbiamo avuto modo di vedere Romina Power impegnata nella ricerca di Ylenia che negli anni non è mai stata interrotta. Il 29 novembre 2019 sarebbe stato il quarantanovesimo compleanno della giovane che è scomparsa dalla città di New Orleans quando aveva solo 24 anni.

Durante il mese di novembre, Romina Power ha chiesto ai suoi fan di continuare ad aiutarla a cercare la figlia usando un mezzo forte come quello dei social. Ad oggi i messaggi di supporto per la ricerca di Ylenia Carrisi non si sono mai fermate, ma ecco che Romina deve fare i conti con un nuovo dolore inaspettato. Il Natale 2019 è stato particolarmente devastante per la donna, come raccontato dall’artista americana nel suo profilo Instagram.

Romina Power il nuovo dolore a Natale

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di vedere Romina Power parlare di mamma Jolanda nei suoi canali social, raccontando ai fan il dolore per la scomparsa di una donna importante come lo era per lei la mamma di Albano Carrisi. L’unica nota dolente riguarda la sua assenza da Cellino San Marco annunciata sempre su Instagram, affermando che non sarebbe stata presente alla funzione per via di alcuni impegni di lavoro (o presunti tali) che la portavano lontano dalla località della Puglia dove è stato dato l’ultimo saluto a mamma Jolanda. Ma il tutto per Romina Power non finisce qui ed ecco che donna dovrà dire un nuovo addio.

Nuovo addio per Romina Power

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, il Natale 2019 è stato particolarmente amaro per Romina Power che dopo l’addio a mamma Jolanda, ecco che arriva un altro lutto e quindi ancora un dolore per l’artista americana ha annunciato la morte di Ram Dass suo guru e noto psicologo americano.

Romina Power nel suo profilo Instagram ha scritto il seguente messaggio per commemorare la perdita subita: “Ram Dass ha lasciato il suo corpo . Aveva 88 anni. L’ho conosciuto qualche anno fa alle Hawaii durante un ritiro spirituale. Lui era amore. Come il suo maestro Neem Karoli Baba. Che abbia una favorevole reincarnazione“.