Tragico incidente a Bari: un ragazzo di 18 anni muore, altri 4 giovani feriti

La scorsa notte, intorno all’una, si è verificato un grave incidente stradale in via Di Cagno Abbrescia a Bari. Una Mini Cooper con a bordo cinque ragazzi tra i 18 e i 19 anni ha sbandato all’incrocio con via Ballestrero, finendo fuori strada. Quattro giovani sono rimasti incastrati nell’abitacolo e sono stati estratti con l’intervento dei vigili del fuoco.





“Abbiamo lavorato per estrarre i giovani dalle lamiere con cesoie idrauliche e divaricatori”, ha dichiarato il caposquadra dei vigili del fuoco.

Due ragazzi sono stati trasportati all’ospedale Di Venere di Bari-Carbonara, ma purtroppo uno di loro, Francesco Damiani, è deceduto. Gli altri due sono ricoverati in rianimazione al Policlinico di Bari, mentre il quinto giovane è stato portato all’ospedale San Paolo.

Secondo la ricostruzione, l’incidente si è verificato intorno all’una di notte, ma le cause che hanno portato la vettura fuori strada sono ancora da accertare.

Tornavano dalla spiaggia

I giovani stavano tornando a casa dalla spiaggia quando l’auto si è schiantata nei pressi degli scogli. Il personale del 118 ha lavorato tutta la notte insieme ai vigili del fuoco per estrarre i ragazzi dall’abitacolo della Mini Cooper.

“Abbiamo lavorato sotto la luce dei fari per mettere in salvo i giovani”, ha dichiarato un paramedico.

Attualmente, i quattro ragazzi ricoverati sono in condizioni gravi. Un ragazzo di 18 anni è deceduto poco dopo essere stato preso in carico dai medici del Di Venere di Bari-Carbonara.

L’incidente ha causato fino a 4 km di code e rallentamenti nella zona. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.