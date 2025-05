Abbiamo avuto dei tre gemelli e ora stiamo valutando l’opzione di dare in adozione uno di loro

Tutti ti mostrano i vestitini coordinati e le foto carine, ma nessuno ti racconta cosa si prova davvero quando tutti e tre i bambini iniziano a urlare contemporaneamente e tu non hai dormito più di novanta minuti in cinque giorni.





Li amo. Dio, li amo più di qualsiasi altra cosa.

Ma c’è un momento—ogni notte, verso le 2:40—quando mi siedo sul bordo del letto con uno tra le braccia, mentre gli altri due piangono in stereo, e mi chiedo se abbiamo commesso un errore terribile.

Non eravamo pronti per tre. Né emotivamente, né finanziariamente… a stento riuscivamo a gestirne uno, prima di questo.

E mio marito, che una volta era così paziente, ora sobbalza ogni volta che il bollilatte emette un segnale acustico.

Ormai non parliamo quasi più. La stanchezza è insopportabile. Siamo entrambi esausti, cerchiamo solo di arrivare a fine giornata. Ci sono giorni in cui lo guardo e mi sembra che ci siamo allontanati. Il legame che avevamo un tempo è sepolto sotto il rumore costante e il caos di crescere tre bambini.

Non avremmo mai immaginato che questa sarebbe stata la nostra realtà. Quando abbiamo scoperto che aspettavamo dei trigemelli, ci è sembrato travolgente nel modo più bello possibile. Eravamo al settimo cielo, terrorizzati, ma soprattutto ci sentivamo fortunati. Ma nessuno ci aveva mai avvertiti di quanto sarebbe stato difficile. Le notti insonni, le poppate infinite, le richieste senza fine. Pensavo di sapere cosa fosse la stanchezza, ma niente mi aveva preparata a questo.

Il mio corpo sta crollando. Mi sento sempre esausta. Non ricordo l’ultima volta che ho mangiato senza che almeno uno dei bambini piangesse in sottofondo. I miei amici—quelli che non hanno figli—mi dicono di “prenderla con calma”, ma come potrei? Non ho tempo per rilassarmi. C’è sempre qualcosa da fare, e io sono sempre al centro di tutto.

Mio marito, Nathan, cerca di aiutare. Davvero. Ma vedo anche nei suoi occhi la stanchezza. La sua pazienza si è assottigliata, il suo sorriso è meno sincero. È sempre l’uomo che ho sposato, ma ora è anche qualcun altro—qualcuno che è stato portato al limite. È difficile ammetterlo, ma a volte mi chiedo se stiamo affondando entrambi, e non so come risollevarci.

Eppure li amo, i trigemelli. È solo che… a volte tutto questo sembra troppo.

È allora che quel pensiero si fa strada. Un pensiero da cui non riesco a scappare. Forse dovremmo dare uno di loro in adozione.

Non avrei mai pensato di arrivare a questo. Non avrei mai immaginato di prenderlo anche solo in considerazione. Ma col passare dei giorni, e il mio corpo che sembra tradirmi, non posso fare a meno di chiedermi se questa decisione sarebbe la migliore per tutti—soprattutto per i bambini.

Ho cercato agenzie di adozione. Ho parlato con persone che hanno adottato. Ho letto storie di famiglie come la nostra che hanno affrontato le stesse difficoltà, e in qualche modo ce l’hanno fatta. Ma c’è sempre un prezzo da pagare, vero? L’idea di rinunciare a uno dei miei figli—di perdere la possibilità di far parte della sua vita—mi spezza il cuore. Ma c’è anche quel pensiero insistente che forse, solo forse, così avrebbe una vita migliore. Una vita in cui non dovrebbe condividere ogni momento con altri due bambini, in cui non dovrebbe crescere nel caos.

Il mio cuore si spezza ogni volta che ci penso. Ma lo stress è così opprimente. E la cosa peggiore? Nathan la pensa come me. Non ne parliamo apertamente, ma sento la sua esitazione, la sua incertezza, tanto quanto sento la mia. Anche lui li ama, ma stiamo a malapena sopravvivendo. Non voglio dargli la colpa. Ci stiamo provando entrambi, ma è come se stessimo annegando e non sapessimo come aiutarci a vicenda.

Poi, una sera, quel pensiero che mi tormenta prende una nuova forma.

Sono seduta in salotto, i bambini finalmente dormono (per una volta), e Nathan è accanto a me. Non diciamo nulla per un po’. Restiamo solo seduti, nel silenzio, un raro momento di pace. E poi, all’improvviso, lui si gira verso di me.

“Ci stavo pensando…” inizia, con la voce appena sopra un sussurro.

Il cuore mi batte forte. So esattamente dove vuole arrivare.

“Non ce la facciamo più,” dice. “È troppo. Non sopporto più di vederti così. Sei a pezzi. E nemmeno noi siamo felici. Non come lo eravamo una volta. Penso… forse dovremmo considerare l’adozione. Per il loro bene.”

Quelle parole mi colpiscono come un pugno nello stomaco. Il pensiero che avevo troppa paura di pronunciare ora viene da lui. Non so se sentirmi sollevata o distrutta. Non so se piangere o urlare.

Ma non dico nulla. Resto solo lì, a fissarlo, mentre il peso della decisione mi schiaccia.

“Non posso perderli,” sussurro infine, con la voce rotta. “Non voglio rinunciare a uno di loro. Sono i miei bambini, Nathan.”

“Lo so,” risponde, con gli occhi pieni di dolore. “Ma non sono sicuro che in questo momento siamo i genitori migliori per loro. Forse… forse meritano di più. Più di quello che possiamo dare.”

La stanza si riempie di silenzio. La mia mente gira a vuoto. Siamo qui da così tanto tempo, così stanchi, così sopraffatti da tutto. Ma è davvero questa la soluzione?

Qualche giorno dopo succede qualcosa di inaspettato. Riceviamo una telefonata da mia cognata, Marie. Sono anni che cerca di avere un bambino, ma per ragioni inspiegabili non ci è mai riuscita. Ma quella telefonata? Cambia tutto.

Marie e suo marito, Paul, vogliono adottare uno dei nostri bambini. Ne parlano da mesi, su come potrebbero offrire a uno dei trigemelli la vita che merita—una casa stabile, un ambiente sereno, con persone pronte e capaci di dare a quel bambino tutto ciò di cui ha bisogno.

All’inizio sono sconvolta. Non pensavo che sarei mai stata disposta a una cosa simile, ma mentre Marie parla, mi rendo conto di una cosa—mi fido di lei. Mi fido di lei con i miei figli. Non è una sconosciuta. È famiglia. È l’unica persona di cui so che amerebbe quel bambino con tutto il cuore.

E per la prima volta dopo settimane, provo un senso di pace. Forse questa è la risposta. Non si tratta di rinunciare, ma di condividere la responsabilità. Non di abbandonare, ma di dare a quel bambino la possibilità di crescere in un ambiente dove può davvero fiorire.

Ma poi arriva la svolta.

Marie e Paul si siedono con noi qualche giorno dopo per parlare dell’adozione. Sono entusiasti, ma c’è un problema. Hanno consultato un avvocato specializzato in questi casi—e hanno scoperto una cosa. I nostri problemi economici, lo stress che abbiamo vissuto, tutto quanto—esistono dei programmi di sostegno per famiglie come la nostra, famiglie sopraffatte dalle difficoltà di crescere più figli, che hanno diritto ad aiuti.

Con queste nuove informazioni, capiamo che l’adozione non è l’unica opzione. Possiamo ricevere aiuto. Possiamo ottenere supporto, sussidi economici, persino servizi di consulenza per affrontare questo periodo difficile.

L’idea di separarmi da uno dei bambini mi fa ancora male, ma ora abbiamo una nuova prospettiva. Non dobbiamo farcela da soli. Esiste un aiuto. E con questo, possiamo cominciare a guarire—insieme.

Decidiamo di non procedere con l’adozione. Invece, facciamo i passi necessari per sostenere tutti e tre i bambini, con l’aiuto della nostra famiglia. Chiediamo aiuto, cerchiamo consigli, e ci promettiamo di farcela insieme.

Alla fine, non si è trattato di rinunciare. Si è trattato di trovare la forza di chiedere aiuto quando ne avevamo più bisogno. A volte, la parte più difficile non è portare il peso da soli—ma lasciare andare l’orgoglio che ci dice che dobbiamo farcela da soli.

Abbiamo imparato che non c’è vergogna nel chiedere aiuto, e che la vera forza sta nell’accettare il sostegno degli altri.

Se anche tu stai lottando, che sia con la genitorialità o con altro, ricorda questo: non devi farcela da solo. Chiedi aiuto. Non c’è nulla di cui vergognarsi. Sei più forte di quanto pensi, e a volte, il modo migliore per andare avanti è permettere agli altri di aiutarti a portare il peso.