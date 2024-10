Incidente stradale a Roma: auto si ribalta sulla via Flaminia, ragazza rompe il vetro dietro e si mette in salvo

Questa mattina, 21 ottobre, si è verificato un incidente a Roma sulla via Flaminia. Un’auto Fiat 500 si è ribaltata dopo un lieve contatto, coinvolgendo una ragazza che è riuscita ad uscire dal lunotto posteriore. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 al bivio Flaminio Tor di Quinto in direzione Roma, durante un intenso traffico.





Fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma la giovane coinvolta è stata soccorsa dai passanti in attesa delle forze dell’ordine. Nel frattempo si sono registrate lunghe code in direzione della Capitale.

Secondo il rapporto Aci-Istat, a Roma sta aumentando il numero di pedoni coinvolti in incidenti stradali, con conseguenze spesso gravi. Tuttavia, nell’incidente odierno, la situazione è stata gestita prontamente e senza gravi conseguenze.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto per comprendere le cause e valutare eventuali responsabilità legate al lieve contatto che ha causato il ribaltamento dell’auto.

In situazioni come queste, è importante la prontezza dei soccorsi e l’attenzione dei passanti, che hanno contribuito a gestire la situazione in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La via Flaminia è una delle strade più trafficate della Capitale e, nonostante le misure di sicurezza adottate, gli incidenti possono verificarsi in qualsiasi momento. È fondamentale quindi prestare sempre la massima attenzione alla guida e rispettare le norme del codice della strada per evitare situazioni pericolose.