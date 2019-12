Ylenia Carrisi scomparsa, aggiornamenti sulla figlia di Al Bano e Romina: trovato un corpo senza vita in Florida

Il dramma relativo alla scomparsa di Ylenia Carrisi continua a tenere banco nella cronaca italiana, soprattutto adesso che è da poco trascorso il 29 novembre 2019, giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo quarantanovesimo compleanno. Oggi ecco che a far discutere è il ritrovamento di un corpo, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ylenia Carrisi scomparsa

Come abbiamo avuto modo di raccontare nel corso delle settimane, Romina Power ha dedicato il mese di novembre alla figlia Ylenia chiedendo ai fan di non interrompere le ricerche, cercando di riconoscere la figlia negli occhi di coloro che magari riescono a riconoscerla.

Romina Power, infatti, non ha mai creduto al fatto che la figlia potesse essere morta, essendo quasi totalmente certa che questa sia riuscita a trovate il luogo perfetto dove nascondersi lontana da una vita che magari non faceva completamente per lei, odiando magari l’esposizione mediatica a cui era sottoposta per via della notorietà della famiglia. Lo stesso fratello Yari ha sostenuto la tesi secondo cui Ylenia possa essere ancora invita, affermando di non essere in possesso di alcuna prova che dimostri come questa effettivamente non ci sia più.

Trovato un corpo in Florida

Le ricerche di Ylania non si sono mai fermate e nel lontano 2014 la famiglia Carrisi venne avvisata del ritrovamento di un corpo il Florida. Ciò che resta del corpo in questione, che si trovava in una stazione ferroviaria, apparteneva a una donna deceduta nel 1994.

Gli investigatori giunsero a Cellino San Marco per prelevare i campioni di sangue dei parenti diretti di Ylena, ma una volta che questi vennero esaminati si scopri che la persona in questione non era la figlia di Albano e Romina. Ancora una volta le indagini avevano portato a una pista sbagliata.

Ylenia è ancora viva?

Questa è una delle domande che spesso si pongono i fan di Albano e Romina. Negli anni sono stati tantissimi gli avvistamenti che sono stati fatti di Ylenia in giro per il mondo ma mami nessuno è stato considerato veritiero.

Ylenia è stata vista in Argentina insieme a due bambine, che dovevano essere le sue figlie, successivamente in Arizona nascosta in un convento per non dimenticare l’avvistamento fatto a Venezia, dove la ragazza viveva in una stazione come clochard. Ad oggi l’unica certezza riguarda il fatto che la famiglia non ha avuto più notizie della figlia, scomparsa da New Orleans nel 1994 facendo perdere le sue tracce definitivamente.