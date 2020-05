Diletta Leotta incidente bollente: cosa succede al vestitino della siciliana?

Diletta Leotta torna a essere protagonista del mondo del gossip per via di una foto condivisa sul web e che ha subito attirato l’attenzione dei fan. In particolar modo una foto pubblicato su Instagram ha subito tenuto banco nelle news di cronaca rosa… ecco perché.

Diletta Leotta: la quarantena con Daniele Scardina

In queste settimane abbiamo avuto modo di vere come Diletta Leotta abbia seguito alla lettera le norme imposte per la quarantena prima di tornare al lavoro su Radio 105 insieme a Daniele Battaglia.

A rendere più dolce la quarantena di Diletta Leotta troviamo la convivenza con Daniele Scardina, dato che il pugile aveva fatto rientro in Italia anche se in modo momentaneo mettendo in pausa i suoi impegni oltre oceano per prendere parte a Ballando con le stelle.

La quarantena, dunque, ha permesso alla coppia di vivere a pieno la loro relazione d’amore tra fitness, vita casalinga e anche prelibatezze culinarie dato che a quanto pare Diletta Leotta sarebbe davvero una cuoca eccellente, come dimostrato anche dai vari post che questa condivide sulla sua pagina Instagram. Il tutto non finisce qui.

Diletta Leotta a lavoro

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione di articoli precedenti, Diletta Leotta è stata ben felice di tornare al lavoro per Radio 105 e il programma Take Away. La conduttrice, dunque, ha è tornata anche alle vecchie abitudini, come ad esempio la condivisione di foto e video che la mettono in mostra il look odierno della Leotta prima di andare in onda per il programma, dato che adesso Radio 105 è diventata anche radio televisione.

A ogni modo, ecco che a tenere banco nel mondo delle notizie troviamo una foto condivisa dalla siciliana, bella e sensuale come un tempo con indosso un abitino floreale e che non lascia il limite all’immaginazione… scuotendo e riscaldando gli animi dei fan che ogni giorno seguono la conduttrice.

“Non vedo l’ora di tornare in campo”

Sono settimane davvero molto intense quelle sta vivendo Diletta Leotta che non ha mai abbandonato la sua prima passione, ovvero quella per lo sport.

La conferma di quanto detto la troviamo anche nella dichiarazione che la conduttrice siciliana ha rilasciato in occasione dell’editoriale scritto per il magazine Leggo: “L’obiettivo di tutti deve essere quello di continuare a dedicarsi allo sport, che è importante non solo come valore economico, ma anche da un punto di vista sociale. In cuor mio non vedo l’ora di tornare in campo con DAZN e che il pallone possa tornare a rotolare sull’erba, ma ciò deve avvenire in totale sicurezza”.

Diletta Leotta e Daniele “King Toretto” Scardina sembrano essersi vestiti, svogliatamente, nello stesso guardaroba. Se c era bisogno di una conferma che l’intesa è perfetta e i gusti sono affini, eccola. T-shirt nera, accollata, per entrambi, unico segno distintivo l’immagine di Angelina Jolie nel film Tomb Raider su quella di lei, ben visibile sul petto. Bermuda sportivi (anche troppo) per lui e shorts strappati ad arte per la conduttrice, un capo mini che sulle sue curve prodigiose diventa un very hot pants molto sensuale.

Per allinearsi allo stile minimal, quello dell’uomo che non deve chiedere mai, del suo pugile tatuato, Diletta ha persino abbandonato i tacchi che adora per indossare scarpe rasoterra che meglio si sposano con le ciabatte da spiaggia trascinate dal compagno sull’asfalto metropolitano.

Un po’ come dire, alla forma noi preferiamo la sostanza. E di sostanza ce n’è parecchia in questa coppia nata all’improvviso la scorsa estate, baciata dal solleone e battezzata dal mare terso di Ibiza. A giudicare dall’affiatamento che traspare anche in queste immagini esclusive che vi proponiamo, Diletta e il King del ring stanno facendo sul serio. Tanto che insieme, mano nella mano, sono andati a visionare la casa che la Leotta avrebbe comprato nel cuore di Milano e che sarebbe in fase di sistemazione.

Detto ciò, i due hanno trascorso insieme la quarantena e la convivenza forzata tra le pareti domestiche ha fatto bene alla coppia. Lei appare serena, rilassata, con sguardo sognante, in gran forma, e tanta grazia la mostra sui suoi social, con cadenza quasi quotidiana. A dire il vero, guardando queste immagini, le curve appaiono un po’ più morbide di tre mesi fa e la scelta di una mise non strizzatissima potrebbe indicare il desiderio di coprirle. Impossibile quindi non ipotizzare che una cicogna abbia preso il volo per raggiungere tra qualche mese il nuovo nido milanese della coppia. Riservati, poco propensi a mettere in piazza le loro vicende private, Leotta e Scardina stanno trascorrendo insieme anche ogni istante di questa Fase 2.

E, dopo mesi blindati in casa, con allenamenti per lui praticati sul terrazzo, i due si sono concessi qualche ora d aria. Prima una passeggiata al parco, durante la quale si sono esibiti in un gioco di forza ed equilibrismo: il pugile, da posizione prona, si alzava in piedi, sollevando sulla sua schiena la sinuosa compagna che cercava di mantenersi stabile sulle proprie gambe. Inutile dire che questo gioco ha fatto incetta di visualizzazioni e like sui social.

Poi, romantici, i due si sono regalati una gita fuori porta, sul lago di Como, all’insegna del più totale relax. Per la gioia dei fan, Diletta si è lasciata immortalare in costume intero, mentre prendeva il sole su una sdraio, e poi, seduta su un prato con addosso un top scollato e un paio di shorts di jeans. Succinti, sfrangiati, sexy, che ricordavano, come pure il modello indossato nelle nostre immagini, quelli della celebre pubblicità Anni 70 dei Jesus jeans. Chi non ha in mente L’immagine firmata da Oliviero Toscani di uno strepitoso fondoschiena avvolto in un paio di mini pants e sormontato dalla scritta “Chi mi ama mi segua”?

Diletta è attentissima alle tendenze e forse il suo look non è casuale, visto che quest estate si celebrano i 50 anni degli hot pants. Capo modernissimo che da mezzo secolo, infatti, infiamma le passerelle, le copertine patinate, rendendo ancora più audaci le donne che amano osare con la loro bellezza. Diletta e Daniele si dedicano limo all’altra, coltivando il loro amore, giorno dopo giorno, in attesa di tornare, lei in Tv con le telecronache di calcio, e lui sul ring. Ma prima King Toretto dovrà allenarsi per altro: sarà in pista a Ballando con le stelle.