Filippo Magnini e Federica Pellegrini, tutta la verità sulla fine del loro amore “Ho aspettato un anno che..”

Non c”è che dire sul fatto che Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono stati molto innamorati e una tra le coppe più invidiate del mondo dello sport. I due giovani campioni di nuoto sembra abbiano una relazione durata dal 2011 al 2017. In seguito alla fine della loro storia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, i due pare non avessero voglia di lasciare alcuna dichiarazione al riguardo. A distanza di un pò di tempo poi, è stato Filippo a parlare della sua ex ed avrebbe ammesso purtroppo di avere sofferto tanto per la fine della storia con Federica. I due hanno ufficialmente comunicato la fine della loro storia nell’estate del 2017, ciò nonostante la campionessa nel corso di un’intervista rilasciata dopo qualche tempo, aveva rivelato che effettivamente la crisi durava da almeno 8 mesi prima. Ma perchè i due si sono separati?

Filippo Magnini, il dolore per la separazione da Federica Pellegrini

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Filippo e Federica sono stati insieme tanti anni. Poi un giorno, improvvisamente è arrivata la notizia secondo la quale i due pare si fossero lasciati, senza però rivelare nulla al riguardo. Filippo Magnini, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, pare che nel corso di un’intervista abbia raccontato, dopo qualche tempo, di avere tanto sofferto per la fine della storia con la campionessa. “È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato“.

Queste le parole del campione che oggi è felicemente fidanzato con Giorgia Palmas e ben presto i due convoleranno a nozze. Tuttavia, il campione non ha negato di aver tanto sofferto per la fine della storia con Federica. “Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita“.

Federica e Filippo, in che rapporti sono oggi?

I due si sono amati davvero tanto, ma dopo la fine della loro storia pare siano rimasti in buoni rapporti. Lo hanno dimostrato in passato in diverse occasioni, uno tra questi quando la nuotatrice ha vinto a Budapest ed il suo ex per congratularsi le avrebbe dato un affettuosissimo abbraccio. Anche in un’altra occasione i due hanno dimostrato di essere in buoni rapporti, ovvero quando Filippo ha annunciato al mondo intero l’abbandono del nuoto ed in quel caso Federica pare le abbia dedicato un post. “Ci sono state tante vasche, i dolori, le chiacchiere, i titoli, la gente cattiva, gli ipocriti, e ancora vasche! Non abbiamo mai mollato! Mai! E forse non molleremo mai!“, ha scritto la campionessa su Instagram.