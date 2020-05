Flavio Briatore e Naomi Campbell, tutta la verità sulla fine della loro storia “Una sbandata…”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore stanno trascorrendo la quarantena insieme, l’uno al fianco dell’altro. Con loro ovviamente il figlio Nathan Falco, nato dal loro amore. Se una parte in molti hanno pensato che tra i due ci fosse stato un ritorno di fiamma, questa notizia sembra sia stata in qualche modo smentita. I due sembra che stiano trascorrendo questa quarantena insieme, semplicemente per amore del figlio. La storia tra Flavio ed Elisabetta è stata molto chiacchierata, soprattutto per il fatto che tra di loro ci fosse una sostanziale differenza d’età. I due però si sono sposati, amati e hanno messo al mondo il loro unico e grande amore.

Flavio nella sua vita ha avuto davvero tante donne, ma sapete a chi apparteneva il suo cuore prima di Elisabetta? Stiamo parlando di una vera e propria icona della moda internazionale ovvero Naomi Campbell. Quest’ultima, soprannominata la Pantera Nera, sembra sia stata al fianco del team manager di Formula 1 con la Benetton dalla fine degli anni ’90 fino agli inizi 2000. La loro storia sembra sia stata molto tormentata, tanto che dopo essere naufragata entrambi hanno preso delle strade differenti.Ma perché i due si lasciarono?

Flavio Briatore e Naomi Campbell, perché i due si sono lasciati?

L’imprenditore è stato legato per diversi anni a Naomi Campbell, poi improvvisamente la loro storia sarebbe finita. Ma per quale motivo? Si sono lasciati per Elisabetta Gregoraci? Flavio e la showgirl pare siano entrati in crisi proprio un paio di anni fa e proprio in quel momento molti siti pare avessero iniziato a scrivere di un possibile ritorno di fiamma tra l’imprenditore e e la sua storica ex Naomi Campbell. Tutto sarebbe nato per una fotografia che pare sia stata scattata in Kenya che pare sia riuscita a sollevare un vero e proprio caso mediatico. I due hanno condiviso una bella storia d’amore, che poi però è finita. Ma per quale motivo? A distanza di anni ecco essere arrivata la verità.

Briatore e Campbell, la possibile causa della loro separazione

Sembra che tra le possibili cause della rottura tra Flavio e Naomi pare ci fossero le continue liti e forse promesse di matrimonio mancate. In realtà si è sempre saputo poco circa la fine della storia d’amore tra i due. Tante sono state le supposizioni e poche le informazioni reali. “Dopo tre anni di altalena fra liti, riconciliazioni e promesse di matrimonio, l’inizio della fine è stato a giugno -2003- quando a Briatore sarebbero arrivate voci su una sbandata di Naomi per un pilota di Formula 1, il brasiliano Pedro Diniz”. Questo ad esempio quanto si legge sul quotidiano La Repubblica, in un articolo pubblicato diversi anni fa.