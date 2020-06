Giuseppe Conte chi è la compagna del Premier Olivia?

Con l’emergenza coronavirus il presidente del Consiglio si trova a gestire uno dei periodi più complicati della vita del nostro Paese: per farlo, trova forza e sostegno nella compagna Olivia Paladino, sempre al suo fianco, che in queste immagini esclusive (girate pagina) vediamo in versione Èva Kant, mentre il premier gira tra i negozianti romani. Lui, secondo solo a Luca Zaia nel gradimento politico, ha conquistato anche tante altre donne, come dimostrano i gruppi social a lui dedicati. Un esempio? “Le bimbe di Giuseppe Conte” con più di 350mila follower

La politica da una parte, con l’indice di gradimento che schizza verso l’alto: secondo il sondaggio di Euromedia Research è il leader più apprezzato, dopo Luca Zaia, dall’inizio dell’emergenza coronavirus. E il sex appeal dall’altra, che in tempo di pandemia esplode trasformandolo in un vero e proprio sex symbol.

Basta vederlo in mezzo alla gente, come in queste immagini esclusive in cui raggiunge a piedi Palazzo Chigi e si ferma a scambiare due parole con i negozianti del centro, per capire che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riscuote un bel consenso. Ma è facendo un giro sui social che si tocca con mano il suo successo tra le donne, e non solo, perché il premier è amato anche dal mondo Lgbt, come dimostra, per esempio, la parodia in versione drag del brano sanremese di Elettra Lamborghini.

Da “Le bimbe di Giuseppe Conte” (quasi 380mila follower su Insta- gram) a “Le contesse di Giuseppe Conte” e “Le fossette di Giuseppe Conte”, sono tanti i gruppi social, sbarcati anche sul più moderno Tik- Tok, dedicati al presidente del Consiglio. Sarà per la sua eleganza mai messa in discussione, sempre con giacca, cravatta e la pochette a più punte nel taschino, sarà per le sue frequenti incursioni nelle case degli italiani, spesso anche a notte fonda, quando non c’era molto altro da fare se non guardarlo e ascoltarlo, dato il lockdown forzato, ma è indubbio che il suo fascino abbia fatto breccia, prevalendo su critiche e ironie, che comunque non mancano.

Nonostante il bagno di popolarità e il super apprezzamento femminile, lui però non sembra scomporsi né lasciarsi sedurre da tanta adulazione. Il suo cuore continua a battere solo per la bionda compagna Olivia Paladino, la donna che gli è vicino anche nei momenti più difficili, come quelli di questi mesi. Olivia è affascinante (eredità della mamma, la bellissima ex attrice svedese Ewa Aulin), semplice e raffinata, con le sue mise eleganti, ma sobrie e le immancabili ballerine, ma anche sensuale in versione Èva Kant (girate pagina) e, almeno apparentemente, sempre un passo indietro al suo uomo. Difficile vederla accanto al premier a un evento pubblico: la prima uscita insieme è stata lo scorso dicembre in occasione di una serata benefica al teatro San Carlo di Napoli, in pratica un anno e mezzo dopo la nomina a premier del suo compagno. Olivia è così riservata (non ha profili social) che è impossibile dire se il fatto che Conte sia acclamato da tante donne possa aver scatenato o meno la sua gelosia. Ma c’è da scommettere che, nel caso, lui sappia bene come rassicurarla. È un avvocato e l’eloquenza non gli manca.