Laura Torrisi chi è, carriera, età e vita privata, biografia e passioni

Laura Torrisi è conosciuta in Italia per aver partecipato la casa più spiata il paese, il Grande Fratello nel lontano 2006 e per essere stata la fidanzata dopo una lunga storia con il regista e attore Leonardo Pieraccioni. I due hanno avuto una bambina di nome Martina. Attualmente, Laura Torrisi fa di professione la conduttrice e nello stesso tempo nel 2019 ha partecipato al programma autunnale Amici Celebrities.

La ragazza è nata a Catania il 7 dicembre 1979 ed è cresciuta la bellissima Toscana. Infatti, a tutt’oggi vive con la figlioletta Martina a Prato. La sua vocazione di far parte del mondo dello spettacolo incominciati da bambina. Il suo impegno infatti, viene ripagato Immediatamente dopo l’esperienza avuta Grande Fratello, Infatti ha cominciato a studiare recitazione e successivamente è apparsa in varie pellicole Grazie anche al lavoro la regista del ex compagno. Quando aveva 30 anni, Laura ha scoperto di soffrire di Celiachia, numero telefono le interviste dove diceva di avere problemi di digestione equazioni di intolleranza generica.

Una ex moglie bellissima, se volessimo aggiornare il titolo del film che l’ha vista co-protagonista accanto all’ex marito Leonardo Pieraccioni e con cui ha esordito nel mondo del cinema. Stiamo parlando di Laura Torrisi. Nata a Catania, il 7 dicembre 1979, sotto il segno del Sagittario, Laura è cresciuta in Toscana dove ancora oggi vive, per la precisione a Prato, con la figlia Martina, nata dal matrimonio con il regista Leonardo Pieraccioni.

La Torrisi non ha mai nascosto la sua passione per lo spettacolo, fin da piccola sognava di diventare attrice. Nel 1998 partecipa a Miss Italia arrivando fra le tre finaliste, ma è nel 2006 che raggiunge la popolarità grazie alla partecipazione al Grande Fratello, durante il quale riceve anche la proposta di matrimonio del compagno di allora, un calciatore, che però Laura rifiuta. È proprio sul set di “Una moglie bellissima” del 2007, che nasce l’amore fra lei e Leonardo.

Nel 2010 i due hanno una figlia, Martina, ma quattro anni dopo si separano ufficialmente, pur mantenendo tuttora ottimi rapporti. La carriera di attrice prosegue poi nel 2009 con il debutto sul piccolo schermo nella miniserie di successo “L’onore e il rispetto”, per poi tornare nelle sale cinematografiche con la pellicola “Sharm el Sheikh – un’estate indimenticabile”. Laura poi si cimenta anche come conduttrice e inviata nel programma tv “Mistero Adventure”. Nel 2017 è una delle nuove protagoniste della fortunata fiction “Le tre rose di Eva” e due anni dopo è nel cast della prima edizione del talent show “Amici Celebrities” di Maria De Filippi. L’ultimo ad occupare il suo cuore è stato l’ex pilota di rally Luca Betti, con cui progettava il matrimonio, ma nell’estate del 2018 la coppia si è lasciata definitivamente.

Chi è Laura Torrisi?

Nome: Laura Torrisi

Età: 38 anni

Data di nascita: 7 Dicembre 1979

Segno Zodiacale: Sagittario

Luogo di nascita: Catania

Professione: Attrice

Altezza: 173 cm

Peso: 53 kg

Tatuaggi: Laura Torrisi ha un piccolo cuore sul polso sinistro.

Profilo Instagram Ufficiale: @torrisilaura

Seguici sul nostro profilo Instagram Ufficiale: @chiecosa.it