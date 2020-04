Michelle Hunziker, Ambra Angiolini commento scioccante: “Siete un piccolo Stato”

Michelle Hunziker sta vivendo questa quarantena insieme alla famiglia, diventando così mamma a tempo pieno e recuperando il tempo perso con Aurora, Sole e la piccola Celeste. Ma avete mai visto la casa della showgirl svizzera?

Michelle Hunziker lontana dal gossip?

La vita di Michelle Huniker viene spesso raccontata dal mondo del gossip per vari motivi, dalle presunte crisi con Tomaso Trussardi, alle presunte gravidanze e o per qualcosa che la vede protagonista insieme alla figlia Aurora attualmente felicemente fidanzata con Goffredo.

Al primo posto per Michelle Hunziker però resta la famiglia e la quarantena, per quando difficile e dura da vivere nelle città della Lombardia, e non solo, ha permesso alla showgirl svizzera e al marito di riscoprirsi genitori a tempo pieno. Un’immensa gioia soprattutto per le piccole Celeste e Sole, le quali stanno raccogliendo ogni singola gioia dai momenti trascorsi insieme a mamma e papà… anche se spesso sotto l’occhio del ciclone del gossip. Ma il tutto, ovviamente non finisce qui.

Michelle Hunziker fa vedere la casa

La quarantena per i fan di Michelle Hunziker è stata anche l’occasione perfetta per potersi allenare insieme alla showgirl, scoprendo così quale di lavoro fisico fa sul suo corpo e non solo. Michelle Hunziker ha messo in mostra anche il suo cuore di mamma, felice di avere in casa i suoi affetti più cari, riuscendo anche ad avviare delle nuove collaborazioni con la figlia Aurora.

Una vita in web cam e diretta social che hanno permesso anche ai follower di scoprire molti più dettagli sulla sua vita priva, come ad esempio la casa della quale ad oggi era stato possibile vedere solo dei piccoli scorci tra una foto, un video e una diretta veloce.

“Ma siete un piccolo Stato ospite in Italia?”

La casa di Michelle Hunziker ha conquisto anche Ambra Angiolini che è rimasta visibilmente colpita dalla casa della showgirl svizzera, dove si è trasferita anche Aurora, insieme al fidanzato e all’amica Sara Daniele.

L’attrice, attuale compagna di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha subito colto l’occasione per scrivere a Michelle Hunziker chiedendo quasi asilo politico e alloggio nella loro villa dato che, a seconda dei video pubblicati dal nucleo familiare, sembrerebbe che nell’abitazione ci sarebbe spazio anche per qualche altro ospite. Non a caso, ecco che arriva la simpatica frecciatina che, Ambra Angolini, ha scritto in un post di Michelle Hunziker: “Ma voi siete un piccolo STATO ospite in Italia… tipo San Marino. Siete TANTISSIMI! Possiamo venire anche noi tre?”.