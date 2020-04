Oroscopo Branko oggi Mercoledi 1 Aprile 2020, previsioni segno per segno

Oggi in questo periodo di crisi italiana per via del Coronavirus siamo tutti un pò nervosi e con molta ansia. A fronte di tutto ciò noi possiamo solo stringerci forte a tutte quelle famiglie che attualmente stanno soffrendo e che hanno una situazione familiare drammatica e dolorosa. Detto questo vediamo insieme cosa ci dicono le stelle con l’appuntamento consuete dell’oroscopo di Branko e le stelle per la giornata di oggi 1 Aprile 2020.

Oroscopo Branko 1 Aprile 2020: Ariete

Ariete – Bisogna portare avanti con fatica, disciplina e determinazione ciò che avete già iniziato. Non fatevi venire strane idee su un possibile cambiamento di rotta, non è il caso. Un seccante problema burocratico. L’INCONTRO Il Toro ha una bella dialettica ma voi, se vi impegnate, ne avete di più. Ok con Cancro e Acquario.Fortunatamente per voi la giornata inizia con il piede giusto, per via della tua elevata sensibilità avrai abbastanza problemi. Purtroppo le continue discussioni non avranno nulla di positivo. Il nostro consiglio è quello di prendere tutti i tuoi pensieri più silenziosi e metterli da parte per evitare vecchi rancori sia in famiglia che nelle amicizie.Una bella congiunzione di Saturno con Marte, vostro nume tutelare, nell’amico Aquario, vi dà una bella sferzata di energia vitale per ricominciare in forma il vostro mese preferito: Aprile. Questo evento vi caratterizza in special modo se festeggiate il vostro compleanno proprio nel corso di questi giorni: dal 21 di marzo al 3 di aprile. Venere nel segno vostro buon vicino del Toro vi garantisce un’ottima armonia familiare; quel che vi ci vuole per ritemprarvi a dovere. Il Sole in splendida congiunzione nel vostro segno vi assiste nel farvi saltare su un treno imprevisto che un incontro fortuito può piazzarvi davanti. Specie se siete nati dal giorno 9 al 14 del mese di aprile, avrete l’occasione di giocarvi diverse frecce oggi al vostro arco. Un bell’aspetto di Venere Toro con Giove vi fornisce l’ottimismo e la forza d’animo necessarie per osare e agire.Un clima molto positivo vi accoglie in ufficio promettendovi risultati discreti da subito. Plutone in angolo contrastante, dal segno di Terra del Capricorno, segno deputato al lavoro, può mettere solo qualche bastone tra le ruote a chi di voi festeggi il suo compleanno dal giorno 13 al 16 del mese di aprile.

Oroscopo Branko 1 Aprile 2020: Gemelli

Gemelli -Adesso volete andare e venire senza dare spiegazioni, muovervi liberamente sia in famiglia sia nel lavoro, fare di testa vostra evitando di consultarvi con gli altri. Intraprendenti (e fortunati) in amore. L’INCONTRO Rapporti piacevoli con Vergine, Bilancia e Sagittario. Nuove divertenti conoscenze con Toro e Leone. Adesso il momento di concentrarti solamente sul lavoro, e lasciare da parte tutti quei progetti secondari. Chi ti sta accanto sarà in grado di aspettare i tuoi tempi e confortarti rendendosi partecipe dandogli sostegno. Evidentemente questo è modo anche per non essere isolati specialmente in questo periodo di quarantena.Comincia il mese di Aprile e di primavera senza alcuna fatica. Trovate le dritte giuste per risolvere una questione collegata alle vostre sorelle o ai vostri fratelli. La prontezza di spirito di cui siete normalmente dotati vi aiuta a non fermarvi, a sapervi organizzare con grande abilità e a dare una mano ai vostri parenti o conoscenti che adesso hanno bisogno di voi. Il vostro astro nume tutelare, Mercurio, viaggia in posizione lievemente complicata per voi dal segno nemico amatissimo dei Pesci: si annunciano così combattuti e stimolanti successi per tutti i cuori solitari, per chi di voi sia in cerca dell’anima gemella. Le novità sentimentali, o anche semplicemente erotiche, sono dietro l’angolo: vi si richiede solo un piccolo scatto in più, un passo in avanti coraggioso e intraprendente, che vi vedrà poi sicuramente trionfatori. Il pianeta si muove in posizione di contrasto dinamico essenzialmente per chi di voi festeggi il suo compleanno dal giorno 2 al 12 del mese di giugno. Se praticate un’attività che si occupi di comunicazioni, di marketing o di intrattenere contatti con il pubblico, gli astri vi favoriscono con grande decisione. In particolare saranno il Sole e Urano a darvi il giusto slancio per essere sempre svelti, attivi, determinati.

Oroscopo Branko 1 Aprile 2020: Toro

Toro Dove, quando, come? Vorreste dei punti fermi precisi, invece nei progetti a cui state lavorando non ci sono e le persone intorno a voi sembrano navigare a vista qualunque cosa facciano. Serate romantiche. L’INCONTRO Avete un partner Capricorno? Aiutatelo a integrarsi meglio nella vostra famiglia. Bene con Vergine.Stai tranquillo, anche quando quelli che ti criticano sono intorno a te, questo per te sarà un consiglio molto utile. Cerca di prendere tutti gli stimoli intorno a te riprova a prendere spunto per affrontare un tuo problema con la logica. In questo periodo Le cose non vanno male, anche se, devi concentrarti sui Progetti più impegnativi per portare a casa qualcosa di concreto.Configurazione di inizio mese molto positiva, dove spicca la presenza di Venere, vostro vero nume tutelare, trionfalmente ospitata nel vostro segno. Un diffuso benessere vi accompagna per tutta la giornata permettendovi di contrastare qualche piccolo imprevisto che si verifica nell’ambito dei rapporti quotidiani e familiari in genere. La Luna si trova ancora in angolatura benefica dal segno del Cancro quest’oggi e rallegra la vita familiare.Ascoltate con pazienza quel che la vostra dolce metà vi vuol comunicare. Riuscirete a venire a capo di una questione pratica che riguarda la vostra famiglia di appartenenza e che vi aveva un po’ tenuto in ansia. La gestione di questa situazione sarà ora più chiara grazie al contributo che vi è stato regalato dalla persona per voi adesso più significativa nella vostra esistenza.Svolgete una professione che a che fare con il maneggio del denaro, con le transazioni economiche e finanziarie o che si occupi di tenere un contatto col pubblico? La Luna e Giove, specie nel pomeriggio e in particolar modo se siete Tori della terza decade, vi possono dare un livello alto di percezione del buono e del cattivo e rendervi efficienti e preziosi in ogni questione finanziaria siate chiamati a rispondere.

Oroscopo Branko 1 Aprile 2020: Cancro

Cancro Avete tenuto duro, vi siete sforzati, avete pensato di poter recuperare un certo rapporto: ora vi trovate a domandarvi se davvero ne valesse la pena. È un momento di riflessioni e dubbi. E va bene così. L’INCONTRO Perdonate lo Scorpione. Siate puntuali agli appuntamenti col Capricorno. Viaggiate con Toro e Pesci. Sei una persona molto sensibile e questo mette a rischio la tua abitudine di essere razionale per te è molto complicato cercare una via di mezzo, ma devi sforzarti veramente oggi. Questo è un periodo sentimentalmente molto positivo per te cerca di sfruttare l’occasione per portare il tuo partner dalla tua parte.Previsione decisamente positiva di questa giornata che vede l’inizio del mese clou della primavera. Il vostro pianeta governatore, la Luna, si trova in congiunzione nel vostro segno e in angolo super positivo a una splendida Venere in Toro. Vi attendono facilitazioni un po’ in tutti i campi, ma in special modo in quello familiare e affettivo in genere. Le condizioni psicofisiche sono piuttosto buone. Venere, pianeta che determina lo stato di salute, si trova nel segno della cura della forma fisica, il Toro e vi concede veri miracoli da questo punto di vista. Ne risentono in modo più incisivo le rappresentanti del gentil sesso e in particolare se festeggiano il loro compleanno dal giorno 15 al 20 del mese di luglio.Arriva la stagione degli amori e voi non potete fare a meno di scoprirvi come gli “inguaribili romantici” che vi dipingono tutti i sacri testi astrologici. Non resistete alla tentazione di tuffarvi in una situazione sentimentale particolarmente carica di emozioni: quello che vi ci vuole in questo momento per rinnovarvi nella mente e nel corpo e farvi sentire più vivi.Ottimi rapporti con i vostri capi, specie se siete nati in luglio, danno l’avvio a un momento produttivo nell’ambiente professionale.

Oroscopo Branko mercoledì primavera 2020: Leone

Domani per il leone sarà una giornata molto impiantata sul nervosismo dovevi li scoprirete molto suscettibili a qualsiasi discorso o domanda, sarebbe consigliato per voi creare uno spazio confortevole che vi allontani momentaneamente da discussioni o affermazioni esterne e quali vi farebbero risultare sgradevoli e arroganti. In poche parole, come capita spesso per voi leoni avrei della luna storta come spesso ha capita senza sapere neanche il perché. Quasi sicuramente è nervoso è dovuto da questo periodo di quarantena dovuta al coronavirus.

Oroscopo Branko mercoledì primo Aprile 2020: Vergine

Vergine – In questo periodo voi della Vergine avete bisogno di essere al centro dell’attenzione della persona che amate, volete sentirvi importanti e sarà al centro dell’attenzione. In questo periodo di nervosismo il preoccupazioni il vostro partner sta pensando a tutto tranne che coccolarvi, e questo crea nella coppia non poco di nervosismo. Il momento di imparare la lezione e pensare che il mondo non gira sempre intorno a noi cercare di rispettare i tempi e le esigenze degli altri e non volere sempre che tutti si comportino come voi desiderate.Avete intuito, forza realizzatrice e capacità di analisi. E avete anche quello che a ragione si chiama «ottimismo della volontà», perché adesso credete davvero che «volere è potere». Amore un po’ contrastato. L’INCONTRO Tensioni con l’Ariete. Una Bilancia affascinata da voi. Non distruggete le illusioni di un Acquario.

Oroscopo Branko mercoledì 1 Aprile 2020: Bilancia

Bilancia – Rifugiatevi negli affetti, quelli profondi ma anche quelli più superficiali, perché adesso basteranno due parole gentili, un sorriso o un invito a ridarvi carica e a confortarvi. Non trascurate la salute. L'INCONTRO Scambi intellettuali positivi con Cancro e Scorpione. Un Capricorno è troppo severo: deve ammorbidirsi!

Oroscopo Branko mercoledì 1 Aprile 2020: Scorpione

Scorpione – Avete voglia di buttarvi, rischiare, vivere senza freni e senza limiti. Il vostro è un bisogno fisico di sentirvi attivi, vigili. Cercate almeno di riposarvi e di mangiare in modo sano! L'INCONTRO Raccoglierete le confidenze di una donna Toro. Attenti a dare consigli al Sagittario, ve ne pentireste.

Oroscopo Branko mercoledì 1 Aprile 2020: Sagittario

Sagittario – Sagittario – Cercherete soprattutto la compagnia di chi è più giovane o più grande di voi, perché adesso i coetanei vi annoiano (o riescono a farvi perdere la pazienza). Favorite tutte le attività di tipo artistico. L'INCONTRO Ritorno di fiamma per un Cancro o una Vergine. Se avete bisogno di un assenso dai Pesci aspettate giovedì.

Oroscopo Branko mercoledì 1 Aprile 2020: Capricorno

Capricorno – Ci sono dei parenti acquisiti che non vi convincono troppo (cognati, generi, nuore…). Questo vi mette di cattivo umore. Dedicatevi ai vostri hobby e ai vostri interessi extralavorativi: così ritroverete il sorriso. L'INCONTRO Le circostanze favoriscono la nascita di rapporti con Toro e Gemelli. Un Acquario molto simpatico.

Oroscopo Branko mercoledì 1 Aprile 2020: Acquario

Acquario – Non rinunciate alla qualità, in nulla. Dunque non accontentatevi, non preferite il «tanto» che vale poco al «poco» che vale tanto. Essere esigenti, selettivi e ambiziosi ora non è un difetto, ma un pregio. L'INCONTRO Belle relazioni con Cancro, Leone e Sagittario. Una Vergine potrà esservi preziosa, se lo vorrete.

Oroscopo Branko mercoledì 1 Aprile 2020: Pesci

Pesci -Saprete mediare con i familiari, trovare punti di contatto con i colleghi antipatici, motivare gli amici, far sentire amato il partner. Insomma, conoscervi ora è una fortuna. Golosissimi: occhio alla linea. L'INCONTRO L'Ariete ha bisogno di sentirsi amato, il Toro di sentirsi appoggiato, il Gemelli di essere ascoltato.