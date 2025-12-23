Fabio Concato sulla malattia: “Non mollo, farò di tutto per riprendere il tour”





Il cantautore Fabio Concato ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute con i fan, in vista delle festività natalizie. Qualche mese fa, Concato aveva rivelato di essere affetto da un tumore, una notizia che aveva portato all’annullamento del suo tour estivo. L’improvviso stop delle sue esibizioni aveva suscitato preoccupazione tra i suoi sostenitori, ma il cantante aveva rassicurato tutti con un messaggio chiaro: “Cari Amici, sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo”.





Oggi, a distanza di tempo e con il Natale alle porte, l’autore di brani celebri come “Domenica bestiale” e “Fiore di maggio” ha voluto comunicare ai suoi fan che le cose stanno procedendo bene. “Tutto procede bene, fatto salvo qualche piccolo intoppo dovuto alle terapie. Sono quasi sempre sereno – (che non è poca cosa) – e ottimista, con una gran voglia di rivedervi e di cantare insieme”, ha scritto Concato sui suoi profili social. Ha anche espresso la sua nostalgia per i viaggi e gli incontri con i fan, aggiungendo con una nota di ironia che gli mancano anche i selfie, “forse sto invecchiando”.

Inoltre, il cantautore ha evidenziato quanto gli manchi la musica e i suoi musicisti, sia durante le performance che nella vita quotidiana. Prima di concludere il suo messaggio, ha voluto fare una promessa ai suoi fan: “Vorrei dirvi infine che questa meravigliosa vita di ‘musico ambulante’ – dice Concato – ricomincerà presto e che farò di tutto perché accada. Vi voglio bene e vi auguro un Natale pieno di cose belle, di salute e di PACE”. Questo messaggio ha ricevuto un’ampia risposta da parte del pubblico, con migliaia di like e commenti di sostegno, a dimostrazione dell’affetto che i fan nutrono nei suoi confronti.

Tra i commenti, si possono leggere espressioni di gioia e incoraggiamento: “Una buona notizia, maestro, evviva! A presto nei concerti, magari l’estate prossima”, mentre altri fan citano i suoi versi: “…tienici dentro te…”. Perché noi lo facciamo già. In un precedente post, Concato aveva parlato del suo forte desiderio di guarire, affermando: “Le parole affettuose sono parole d’amore che messe insieme diventano preghiera, ed io ne respiro tutta la sorprendente energia”. Un’altra fan ha espresso la sua attesa di rivedere il cantautore dal vivo: “Chi lo ama non vede l’ora di ritornare ad ascoltare la tua musica poetica nei tuoi concerti”.

La situazione attuale di Concato è un chiaro esempio di resilienza e determinazione. Nonostante le difficoltà legate alla malattia, il cantautore ha mantenuto un atteggiamento positivo e proattivo, continuando a comunicare con i suoi fan e a condividere la sua esperienza. La sua carriera, segnata da successi e riconoscimenti, è ora accompagnata da una nuova sfida personale, che lui affronta con coraggio e ottimismo.

L’augurio di un Natale sereno e pieno di salute è un messaggio che risuona non solo per i suoi fan, ma per tutti coloro che seguono le sue orme musicali. La promessa di tornare a esibirsi dal vivo è un segnale di speranza, non solo per Concato, ma anche per il pubblico che lo ha sempre sostenuto. La musica ha il potere di unire le persone e di portare conforto, e Fabio Concato è un esempio vivente di questo legame speciale.



