Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020, Previsioni zodiacali tutti i segni

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Ariete

ARIETE 21 marzo – 20 aprile AMORE: nell ‘animo di chi è in coppia cresce il desiderio di staccare dalla routine quotidiana, ma poi bisogna fare i conti con la realtà. Malinteso in famiglia che mette alla prova l’autocontrollo. Single, una vecchia fiamma si fa risentire. LAVORO: un momento di riflessione vi farà avvertire la marcata divergenza tra gli ideali che vi guidano nella professione e la realtà contingente. Volontà e intraprendenza sono dalla parte di chi si accinge a partire per lavorare all’estero. SALUTE: le basse temperature vi invogliano a stare al calduccio? Meglio correre a godersi la vita che impigrirsi sul divano. Buon compleanno! Marte passa nell’amico Acquario, dove entra lunedì 23 anche Saturno (fino a luglio). Questi due transiti fanno di voi i pionieri che cercano e trovano soluzioni. Giove in campo pratico impegna, ma ora con Sole nel segno potete mandare avanti una mole imponente di lavoro, anche da casa, stabilire contatti con le persone giuste. Da soli neanche voi ce la farete, il mondo è nel caos, coltivate tutti i rapporti in cui credete. Equinozio di primavera venerdì 20: i bimbi che nascono sono dell’Ariete. INCONTRO SÌ: Leone e Sagittario, fuoco come voi. Ma noi consigliamo Acquario, è fortuna.

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Toro

TORO 21 aprile – 20 maggio AMORE: complicità e intesa ravvivano le relazioni a due, tanto da capirsi solo con uno sguardo. Bel progetto di coppia, ma per ora è meglio rimandarlo. I cuori solitari provano profonda delusione per avere idealizzato una persona che non meritava la loro attenzione. LAVORO: mansione complessa che non sapete come svolgere ma a salvarvi in corner ci‘ penserà il vostro intuito. Investimenti in crescita, ma solo per chi ha già avviato un business solido. Per tutti gli altri, rendimento basso ma sicuro. SALUTE: se volete tenere alla larga il mal di gola, mantenete la giusta umidità negli ambienti. Siete così sensibili in questo periodoo, ma è comprensibile. Venerdì 20 è l’Equinozio in Ariete, significa che Sole si mette dietro le quinte, con il risultato che si fanno avanti i due nuovi nemici del Toro: il 23 Saturno lascia per tre mesi il Capricorno e passa in Acquario, per essere raggiunto la prossima settimana da Marte. Che cosa vuol dire? Un ritorno nel passato… Due presenze pesanti nel campo del successo; idee e iniziative sono tutte da verificare prima di prendere decisioni. Mercurio aiuta il dialogo, Venere cerca di ammorbidire l’amore come può. INCONTRO SÌ: Sono 26 anni che manca Saturno in Acquario! Ed è questo il segno della vostra felicità!

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Cancro

CANCRO AMORE: nelle coppie di lunga data le esperienze condivise e gli ideali comuni fanno da collante. I neo fidanzati chiedono abbracci e parole dolci. Chi è in cerca dell’anima gemella deve rassegnarsi a scendere a qualche compromesso. LAVORO: la disponibilità di chi opera a contatto con il pubblico viene apprezzata e premiata dai superiori. Attenzione a non spazientire un collega a cui chiedete troppo spesso una mano. Nello studio la preparazione è fondamentale, ma anche l’intuito può aiutare. SALUTE: piedi freddi e stanchi? Per favorire la circolazione, fate un pediluvio caldo e applicate una crema emolliente. Questo 2020 va inserito nell’elenco dei vostri anni più difficili, controversi, a volte tormentati. Ciò non esclude il successo, come non manca probabilmente l’amore. Ma quei quattro pianeti in Capricorno… Con la primavera, però, almeno due dei quattro diventano gentili. Dopo l’Equinozio di venerdì 20 Saturno passa in Acquario (fino alla vostra stagione), seguito da Marte. Aggiungiamo Urano e Venere in Toro, Luna in Pesci: improvvisamente è amore. I coniugi si ritrovano sotto le coperte celesti, in cielo in quella stanza (non si divorzia più). INCONTRO SÌ: Toro, Toro! Ha bisogno di voi per combattere Saturno, che ora tocca a lui.

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Gemelli

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno AMORE: queste giornate sono ideali per delineare i vari progetti di coppia più urgenti e anche quelli a lungo termine. Saturno e Giove portano più positività in tutte le unioni. I single dimostrano più sicurezza e audacia, tanto da mettersi nelle condizioni di poter scegliere la persona che più si avvicina ai propri sogni. LAVORO: i buoni influssi di Mercurio favoriscono ottimi risultati nella professione e nello studio. Per migliorare il lato finanziario esaminate con attenzione le idee migliori da mettere in pratica per aumentare i guadagni. SALUTE: non stressatevi troppo poiché è possibile un leggero calo della vitalità. E primavera. Anche chi ha subito momenti di tensione può tornare a essere felice con astri così. Il mese dell’Ariete porterà miglioramenti nella professione, nei rapporti con le persone vicine e con la famiglia, ma soprattutto nelle relazioni sociali, indispensabili per il vostro successo. Mercurio ancora negativo in Pesci richiede attenzione perché tocca problemi cronici (respirazione), ma dall’Acquario arrivano il trigono di Saturno e quello di Marte. E di Venere da aprile per ben quattro mesi con voi ne vogliamo parlare? Siate felici! INCONTRO SÌ: la dualità del segno va nascosta se trattate con il Capricorno. Acquario, vi segue.

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Leone

LEONE 23 luglio – 22 agosto AMORE: le incomprensioni sono solo il sintomo di tensioni passeggere che non sono certo deleterie per la coppia, specie se alla base c’è un forte sentimento. Affrontatele con calma. Sarà possibile creare un’atmosfera gioiosa organizzando una serata in famiglia. LAVORO: darvi da fare vi consentirà di esprimere al meglio le vostre capacità e sarà un buon metodo per concentrarvi solo sul lato professionale, allontanando la mente da altre problematiche. Qualche offerta speciale è da considerare bene.

SALUTE: se faticate a prendere sonno, evitate di stare davanti al pc prima di andare a letto. Se avete l’età giusta, la necessaria esperienza di vita, la conoscenza degli uomini, se avrete fortuna, ce la farete a tenere testa alla nuova situazione planetaria che nasce in Acquario: Saturno e Marte insieme Ma non è il solo problema. Diventa stressante la quadratura che nasce con Urano in Toro, aspetto che tocca soprattutto persone che hanno alte responsabilità nel mondo del lavoro, non escludiamo la rottura di qualche intesa. Ma c’è anche un magnifico Sole che splende in primavera; Luna Nuova nell’amato Ariete martedì 24, l’amore è con voi. INCONTRO SÌ: Ariete, segno del vostro futuro. Grandi miglioramenti con Sagittario, Bilancia, Gemelli.

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Vergine

VERGINE 23 agosto – 22 settembre AMORE: probabilmente desiderate maggiore comprensione, ma dovete tener presente che anche il vostro partner si aspetta altrettanto da voi. Giornate ideali per ristabilire l’armonia tra le mura di casa. Single, se una persona vi piace fateglielo capire. LAVORO: volete fare tutto voi e non va bene. Farvi aiutare dai colleghi e incentivare le attività di squadra è di gran lunga la scelta migliore per tutti. Un ritardo nelle consegne potrebbe farvi perdere la pazienza. Pianificate le varie mansioni in anticipo. SALUTE: contrastate la fame nervosa e l’eccessiva voglia di dolci, altrimenti i chili di troppo sono assicurati… Come Gemelli e Sagittario anche voi dovete ancora per qualche giorno sopportare questo allucinato Mercurio in Pesci, fuori dalla logica matematica, senza alcun senso dell’economia. è bravo solo in canto, musica, arte, scrittura, recitazione, quindi i giovani Vergine hanno la possibilità di intraprendere questa carriera. La vostra primavera è un inno alla gioia d’amare e alla passione, splendida Luna venerdì 20, magnifica il 24, quando diventa Luna nuova di marzo. Saturno e Marte in Acquario fino a luglio, decisivi per il successo, ma stressanti. INCONTRO SÌ: Pesci, non morde mica e vi aiuta a tenere a bada questo pazzo, pazzo Mercurio.

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Bilancia

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre AMORE: solo voi potete spiegare chiaramente al vostro partner la situazione che c’è fra voi. Per le unioni più solide e di vecchia data, le Stelle prevedono serate all’insegna della passione. I single che ormai non attendono più Cupido dovranno ricredersi. LAVORO: avviare un progetto ambizioso vi porterà via più tempo del previsto, ma sarà anche foriero di soddisfazioni. La carriera può cominciare al meglio anche per i neolaureati più intraprendenti. Non cercate la fortuna al gioco. SALUTE: non spaventatevi per quello che è solo un sintomo di un banale raffreddore o di un mal di gola. Sono anni che in questo oroscopo all’inizio della primavera cantiamo con l’amica Loretta Goggi: “Che fretta c’era maledetta primavera’.’ Però mai come in questo Equinozio, venerdì 20, la canzone è stata più attuale, proprio nel momento in cui il Sole entra in Ariete e apre il nuovo anno astrale, vi scoprirete innamorati. Pazzi d’amore, come Urano con Venere in Toro, che risveglia il vostro erotismo finora trattenuto e non abbiamo mai capito perché? Per la carriera, per i soldi, per il successo, per cause legali? Non importa, il 24 Saturno vi libera fino a luglio! INCONTRO SÌ: grazie delle magnifiche rose, Toro! Gemelli, aspetto il tuo mazzetto di mughetti. E Acquario.

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Scorpione

SCORPIONE 23 ottobre – 21 novembre AMORE: avete accanto una persona la cui presenza vi trasmette forza e ottimismo. Nelle coppie di fidanzati non ci sono segreti: ecco perché riuscite a parlare serenamente di tutto. Una telefonata inattesa sorprende i cuori solitari in piena notte. LAVORO: dal punto di vista professionale, avete tanto da dire e da dare. Approfittate di questo momento così proficuo. Gli studi vanno a gonfie vele con un esame superato brillantemente. Bene anche gli affari ed è merito del vostro intuito. SALUTE: un’alimentazione equilibrata, tanto moto, vita sociale e molti progetti da cullare: ecco la ricetta del vostro benessere. L’inizio della primavera non può essere sempre in sintonia con il vostro segno, che è il trionfo dell’autunno, men che meno quest’anno. Niente panico, tra poco certi influssi cambiano. Come diciamo noi in Friuli: campa cavallo che l’erba cresce. Venerdì 20, che coincide con il Sole in Ariete e la Luna in Acquario, arriva la vostra improvvisa malinconia e stanchezza. Intorno a quel giorno iniziate a sentire il passaggio di Saturno dal Capricorno in Acquario, nuovi esami. Tanti esami, da qui a luglio. E anche Marte è lì! Pausa. INCONTRO SÌ: Toro, si trova con lo stesso Saturno. Gemelli oppure Acquario, usa e getta.

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Sagittario

SAGITTARIO 22 novembre – 20 dicembre AMORE: ci saranno giornate piene di passione e dolcezza e altre in cui l’atmosfera di coppia sarà più accesa e litigiosa. Momenti teneri e giocosi tra genitori e figli. Single, un corteggiatore vi dichiarerà i suoi sentimenti. LAVORO: le mansioni troppo ripetitive potranno essere sostituite da commissioni più creative.

I settori della ristorazione possono organizzare un evento che porterà nuova clientela e anche tanti guadagni. Gli investimenti edilizi molto rischiosi sono sconsigliati. SALUTE: fate attività fisica e tutte le cose che vi piacciono, ma lasciatevi anche un po’ di tempo per il totale relax. Peccato per Mercurio che insiste in Pesci, vi innervosisce, procura malesseri, disturbi respiratori, problemi ai piedi, alle ossa. La primavera apre alla grande: il Sole entra in Ariete venerdì 20, nello stesso momento la Luna è in Acquario, Saturno fino a luglio, seguito la settimana prossima da Marte. Due regali planetari che dovete vivere specie in amore, è questo il momento di innamorarsi, prendere decisioni, cercare casa, sposarsi, pensare al matrimonio dei figli, attendere nipoti. noi diamo carta bianca martedì 24, sotto Luna nuova!, INCONTRO SÌ: Bilancia, vi provoca seducente. Leone, non si discute. Capricorno, insolitamente romantico.

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Capricorno

CAPRICORNO 21 dicembre – 19 gennaio AMORE: I ‘anima gemella vi aiuterà a mettere in pista un importante progetto di vita. Nelle coppie collaudate, la vostra metà vi conosce così a fondo che non servono parole per capirsi. Gruppo di amicizie in espansione. LAVORO: possibilità di fare carriera per chi opera nel settore della comunicazione. Chi invece ha un’attività autonoma deve considerare che i guadagni non stratosferici sono compensati dalla stima di clienti e collaboratori. SALUTE: un pediluvio alternato con acqua calda e fredda è un vero toccasana per la circolazione dei piedi stanchi, gonfi e appesantiti. Qualche disagio per tutto il periodo dell’Ariete; poi durante Toro e Gemelli la situazione migliora. Siete comunque protagonisti pure questa settimana: lunedì 23 Saturno lascia il vostro segno e fa un blitz in Acquario, fino a luglio. Sarà seguito il 30 da Marte. Ma questi cambiamenti avranno due effetti positivi: sarete meno stanchi e più motivati. Il campo del lavoro-affari è brillante, niente male neanche l’amore. “Dio, come ti amo!” cantava Domenico Modugno con Gigliola Cinquetti in un Sanremo di tanti anni fa. quando Saturno era appunto in Acquario. INCONTRO SI: ci sono amori che durano per sempre, Toro. Prendete Ariete, ora fa bene l’amore.

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Acquario

ACQUARIO 20 gennaio – 18 febbraio AMORE: il fascino dei nati nel segno si nota anche a distanza. Ironici, carismatici e divertenti tanto nei rapporti di coppia quanto nelle amicizie, saprete conquistare tutti senza mai scendere a compromessi sulla vostra libertà. LAVORO: è il momento giusto per pianificare le cose da realizzare nei prossimi mesi.

La situazione planetaria vi aiuta a schiarirvi le idee e a mettere a fuoco gli obiettivi. Godete di questo momento in cui vi sentite sicuri di voi stessi e determinati ad arrivare fino in fondo.

SALUTE: attenzione a non trascurare gli acciacchi. Fate il pieno di vitamine per recuperare le energie. Hanno deciso di fermare tutto fino al 3 aprile, data che è già stata segnalata come evento fortunato per l’amore: Venere inizierà il transito di quattro mesi in Gemelli. Ma voi avete delle emozionanti novità, eccitanti, in qualche caso proibite, anche questa settimana. Venerdì 20 il Sole è in Ariete: inizia la primavera della vostra vita! La Luna è nel segno, forma un meraviglioso aspetto con il Sole: matrimonio! Il giorno dopo, altro colpo di scena: Saturno entra in Acquario, fino a luglio! Come a fine gennaio 1994 (quando le stelle consigliavano di chiudere le frontiere.). INCONTRO SÌ: Bilancia, aspetta Saturno in Acquario con ansia. Contano i minuti anche Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko Mercoledi 18 Marzo 2020: Pesci

PESCI 19 febbraio – 20 marzo AMORE: sguardi intensi e frasi ermetiche. Ecco la strategia da mettere in campo con la vostra metà per accendere la passione. Per chi da poco frequenta una persona: meglio allontanarsi con diplomazia se qualcosa non vi convince. LAVORO: progetti professionali ambiziosi e molto interessanti, ma ancora tutti da definire.

Per chi lavora in proprio, indecisione se firmare un ordine d’acquisto: dando retta all’istinto non vi sbaglierete nemmeno stavolta. In arrivo una piccola somma di denaro. SALUTE: un semplice bagno caldo tra tante bollicine profumate aiuta a combattere lo stress e la stanchezza. La bella stagione della vostra vita professionale prosegue grazie alla sosta di Mercurio nel vostro segno, che resta in aspetto ottimo con Giove in Capricorno, Venere e Urano in Toro. Bastano questi transiti a realizzare un nuovo progetto di lavoro, un affare, qualcosa per la casa e per i figli. Fate però in modo di organizzare tutto entro il 29 marzo. Anche questa è una data importante, da segnare in agenda: dal giorno dopo Marte e Saturno stazioneranno insieme in Acquario, posizione che va vista con sospetto, sarete ostacolati nel lavoro. INCONTRO SÌ: Capricorno, sempre in cima ai vostri piaceri. Bilancia, si avvicina. Cancro, finalmente libero.