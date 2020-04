Romina Power presto via da Albano: “Lei è solo di passaggio”

Sono giorni pieni di gioia quelli che stanno vivendo Albano e Loredana Lecciso che sono finalmente usciti allo scoperto dopo diverse news di gossip. Attualmente a Cellino San Marco si trova anche Romina Power, ma questa sarebbe una situazione di stallo, parola di Albano Carrisi?

La quarantena di Romina a Cellino San Marco

Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di vedere come Albano Carrisi ha deciso di trasferirsi a Cellino San Marco in pianta stabile e seguire da vicino sia i figli più piccoli ma tornare anche alla vita alla natura delle tenute che l’artista ha costruito come rifugio per la sua famiglia.

Non a caso, dopo il divorzio, ha voluto costruire una piccola casa anche per Romina la quale potesse essere un punto fermo vicino alla famiglia che i due hanno messo insieme. Un luogo che le permettesse di essere libere e allo stesso tempo vicina ai figli, la stessa casa in cui Romina Power sta trascorrendo la quarantena, sempre a Cellino San Marco.

Romina Power presto via da Albano?

Sia Albano che Romina in queste settimane hanno tenuto fede ai loro impegni lavorativi che sono stati legati alla produzione e fase finale di Amici 19. Adesso i due si trovano nel cuore di Cellino, ma in case separare dove entrambi stanno vivendo la vita in modo diverso.

Ad annunciare il trasferimento a Cellino San Marco era stata Romina Power che in un messaggio su IG ha scritto: “Ed ora che i miei impegni lavorativi sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia, dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena”. Il suo soggiorno, questa volta ha i giorni contati?

“Lei è di passaggio”

La vita di Albano adesso è profondamente diversa, anche se Romina Power continuerà ad essere una parte importante del suo passato, presente e anche futuro.

L’amore per Loredana Lecciso avrebbe cambiato ogni cosa, e adesso è giunto il momento che Albano concentri tutte le sue attenzioni sulla compagna di vita che ha deciso di avere al suo fianco. Non a caso, il cantante parlando della sua ex moglie e il ritorno nelle tenute sarà solo per un breve periodo: “È vero che anche Romina sta a Cellino e ha scelto di stare nella casa che ha nella mia tenuta. Lei è di passaggio, andrà via”.