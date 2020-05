Stasera in Tv 1 Maggio 2020, Tutti i film e programmi in prima serata

Su Fox Life alle 21.00 OUTLANDER (5ª st., ep. 10) «Marcy Shall Follow Me» con Caitriona Balfe, Sam Heughan La vita coloniale di Claire e Jamie è sempre minacciata dai disordini crescenti. Intanto, Brianna e Roger lottano per superare il danno che Stephen ha inflitto alle loro vite.

Su Fox alle 21.00 MODERN FAMILY (11ª st., ep. 5) «L’ultimo Halloween» con Ty Burrell, Ed O’Neil Ad Halloween, Phil è determinato a spaventare Claire; Lily festeggia per la prima volta da sola così Mitch e Cam vanno a una festa di Carnevale. Seguono altri tre episodi.

Su Sky Suspense alle 21.00 THE MIDNIGHT MAN (Usa/ Canada 2016) di Travis Zariwny con Summer H. Howell LMM Frugando nella soffitta della nonna, Alex trova le istruzioni per un misterioso gioco che risveglierà il malvagio “uomo di mezzanotte”. Incuriositi, Alex e i suoi amici iniziano a giocare…

Su Sky Action alle 21.00 TERMINATOR 3 – LE MACCHINE RIBELLI (Usa 2003) di Jonathan Mostow con Arnold Schwarzenegger LMMM Un nuovo cyborg viene inviato per eliminare John Connor, leader della resistenza umana contro le macchine. Ma a proteggerlo c’è il vecchio T-101.

Su Sky Cinema Family alle 21.00 I PINGUINI DI MADAGASCAR (Usa 2014) di Eric Darnell, Simon J. Smith LMMM I pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono assoldati per un’importante missione. Devono fermare il malvagio Octavius Tentacoli, che minaccia di trasformare i loro simili in mostri.

Su Sky Cinema 2 alle 21.15 C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD (Usa 2019) con Leonardo DiCaprio LMMMMM Los Angeles 1969. Rick,attore di serie tv western in declino, e lo stuntman Cliff non trovano ingaggi. Il loro destino s’intreccia con quello di nuove star tra cui Sharon Tate e Roman Polanski

Su Sky Cinema 1 alle 21.15 DIAVOLI (1ª st., ep. 5 e 6) con Patrick Dempsey, Laila Costa Lars Mikkelsen interpreta Daniel Duval, capo di Subterranea, il network clandestino che denuncia le trame segrete della politica e della finanza speculativa. Il suo nuovo obiettivo è la NYL, la banca di Massimo Ruggero

Su Top Crime alle 21.10 THE MENTALIST (1ª st., ep. 7) «Visione in rosso» con Simon Baker, Robin Tunney La squadra indaga sul caso di una ragazza uccisa da un pirata della strada. Patrick contatta la psicologa della vittima, che aveva predetto la sua morte. Segue ep. 9 «Rosso fuoco».

Su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI BROKENWOOD (2ª st., ep. 4) «Sangue e rosa» con Neill Rea La cantante country preferita da Mike tiene un concerto a Brokenwood. La brutta notizia è che sarà il suo ultimo show, purtroppo anche la sua ultima notte di vita…

Su Real Time alle 21.20 CAKE STAR – PASTICCERIE IN SFIDA «Valle d’Itria» Prosegue il viaggio di Damiano Carrara e Katia Follesa, alla ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia. La tappa di oggi è la Valle d’Itria e a sfidarsi sono le pasticcerie “Bar Fod”, “Velletri” e “Emalu».

Su Rai Premium alle 21.20 LA STRADA DI CASA 2 con Alessio Boni La famiglia Morra è sconvolta dall’arresto di Lorenzo, ma si riaccende una speranza: Viola dice di aver visto Irene. Intanto, mentre Fausto individua una pista, i Morra rischiano di perdere l’azienda.

Su Rai 5 alle 21.15 ART NIGHT Uno sguardo sui giovani proiettati nel mondo dell’arte, come lo street artist Jorit, lo scultore Jago e la performance artist Virginia. Segue il racconto corale di esperti e amici dedicato a Piero Guccione, uno dei maestri dell’arte contemporanea.

Su Cine 34 alle 21.10 LA BELLA ANTONIA, PRIMA MONICA E POI DIMONIA (Italia 1972) di Mariano Laurenti con Edwige Fenech LMM Antonia non può sposare Folco perché il suo avaro padre le rifiuta la dote. Disperata, la giovane decide di rinchiudersi in convento.

Su La 5 alle 21.10 WHAT WOMEN WANT (Usa 2000) di Nancy Meyers con Mel Gibson LMMM Dopo una scossa elettrica, Nick Marshall, pubblicitario di successo e sciupafemmine, scopre di aver acquisito un potere: percepisce ciò che le donne pensano.

Su Paramount Network alle 21.10 ARMAGEDDON – GIUDIZIO FINALE (Usa 1998) di Michael Bay con Bruce Willis LMMM Un gigantesco asteroide minaccia la terra. Dopo varie ricerche, la Nasa affida la missione di salvataggio a Harry, un esperto di perforazioni petrolifere, e alla sua squadra di operai.

Su Rai Movie alle 21.10 NOVECENTO (Italia 1976) di Bernardo Bertolucci con Robert De Niro, Gérard Depardieu LMMMM L’avvento del fascismo spezza il legame tra il latifondista Alfredo e il contadino Olmo, divisi da opposti destini. La guerra di Liberazione, però, riuscirà ad avvicinarli.

Su Iris alle 21.00 CHARLOTTE GRAY (G.B./Australia 2001) di Gillian Armstrong con Cate Blanchett LMMM Durante la Seconda guerra mondiale, la scozzese Charlotte Gray decide di trasferirsi in Francia per arruolarsi nella Resistenza. La donna spera così di ritrovare il fidanzato.

Su Rai 4 alle 21.20 ESCAPE PLAN – FUGA DALL’INFERNO (Usa 2013) con Sylvester Stallone LMMM Ray, progettista e collaudatore di penitenziari, deve testare un nuovo carcere di massima sicurezza. Per questo si fa imprigionare e cerca una via di fuga. Ma qualcuno vuole incastrarlo.

Su Mediaset 20 alle 21.00 TRESPASS (Usa 2011) di Joel Schumacher con Nicolas Cage, Nicole Kidman LMM Kyle Miller e la moglie Sarah sono tenuti in ostaggio nella loro villa da 4 criminali. Durante la lunga notte di violenze, tra i coniugi emergono inganni e tradimenti del loro passato.

Su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA – IL MEGLIO DI QUANDO SI STAVA… La situazione politica del Paese ha dato spunti all’ultima edizione del programma di Maurizio Crozza di cui continuiamo a vedere il meglio. Tra le imitazioni quella di Vittorio Feltri, direttore di «Libero»

Su Tv 8 alle 21.30 ITALIA’S GOT TALENT – THE BEST OF Una nuova occasione per vedere le migliori performance degli artisti che hanno partecipato al talent. In giuria abbiamo visto anche Claudio Bisio, che nell’ultima edizione è stato sostituito da Joe Bastianich.

Su La 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE Buoni ascolti per il talk di Diego Bianchi che sfiora il 6% di share (1.381.000 spettatori), e, in linea con le disposizioni governative sul Coronavirus, va in onda senza pubblico.Non mancano i collegamenti con gli ospiti da casa.

Su Rai 1 alle 21.25 Pane e Libertà Una biografia di Giuseppe Di Vittorio (Pierfrancesco Favino, 50), figura storica del sindacalismo italiano. Nato in Puglia alla fine dell’Ottocento, è costretto a lasciare la scuola per lavorare nei campi. In quegli anni drammatici matura il suo impegno per garantire ai lavoratori condizioni di vita dignitose.

Su Rai 2 alle 21.20 NCSI «Tutto esaurito» Mentre indagano sull’ omicidio di un Marine, Gibb (Mark Harmon, 68) e la sua squadra scoprono per caso una rete di telecamere spia nascoste in tutte le stanze di un motel della Virginia. Il direttore dice di non sapere nulla perché aveva acquistato l’albergo solo da qualche mese

Su Rai Tre alle 20.00 Concerto 1 Maggio L’emergenza sanitaria rivoluziona anche la storica kermesse musicale organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il concerto di Roma, che viene trasmesso in diretta dagli studi Rai di via Teulada e dall’Auditorium Parco della musica, sarà ricco di ospiti, collegamenti, set musicali e contributi speciali.

Su Rete 4 alle 21. 25 Quarto Grado Gianluigi Nuzzi (51) continua ad aggiornare gli spettatori sui casi di cronaca e sulle vicende giudiziarie che da anni dividono l’opinione pubblica. Ma anche questa settimana il programma si occupa della lotta al coronavirus: le novità della medicina, la corsa al vaccino e i provvedimenti del Governo.

Su Canale 5 alle 21.20 Scherzi a Parte Rivediamo i momenti più divertenti della stagione del programma trasmessa nel 2005 e condotta da Massimo Boldi (74), Alessia Marcuzzi (47) e Diego Abatantuono (64). Tra i personaggi presi di mira, Carlo Verdone, Elisabetta Canalis, Rossella Brescia, Dustin Hoffman e la stessa Marcuzzi.

Su Italia 1 alle 21.20 Breaking Dawn – Parte 1 Dopo essersi sposati, Bella (Kristen Stewart, 30) ed Edward (Robert Pattinson, 33) partono per la luna di miele sull’Isola Esme, in Brasile. Lei rimane incinta e poiché il nascituro è metà umano e metà vampiro, la gravidanza procede molto velocemente tanto da mettere in pericolo la vita della ragazza..

Programmi Tv Stasera su Rai 1

14.00 LA VITA IN DIRETTA Attualità – RaiNews24 (15.00)

RaiNews24 (15.00) 15.40 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap con Alessandro Tersigni, Pietro Genuardi Agnese e Salvatore provano a tirare su il morale di Rocco, triste per Marina, in partenza per Roma. La ragazza, intanto, informa le Veneri che lascerà il Paradiso e organizza un brindisi in Caffetteria per un saluto agli amici e un ultimo bacio a Rocco. Adelaide, invece, annuncia il suo matrimonio con Achille Ravasi e Umberto non la prende affatto bene.Tra Riccardo e Angela scoppia la passione.

16.30 TG1 TELEGIORNALE/16.40 TG1 ECONOMIA

16.50 LA VITA IN DIRETTA Attualità con Lorella Cuccarini e Alberto Matano, in diretta dagli studi di Via Teulada (Roma)

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinna, Sara Arfaoui, Federica Calemme, Daisy Mancini

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO con Amadeus

21.25 FILM-Biografico PANE E LIBERTÀ (It. 2008) con Pierfrancesco Favino, Raffaella Rea

23.45 TV7 Settimanale del Tg1

Programmi Tv Stasera su Rai 2

14.00 IL MISTERO DELLE LETTERE PERDUTE Telefilm (4ª st.) «Il regalo di mia madre»

15.30 IL NOSTRO AMICO KALLE Tf (3ª st., ep. 12 e 13) «Soldi nel camino» – «Il coraggio»

16.25 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 Telefilm (11ª st., ep. 11) «Contro ogni regola»

17.50 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

18.50 BLUE BLOODS Telefilm (6ª st., ep. 5) «Traditori » Rose Buttler, una vecchia conoscenza di Danny, evade dal carcere assieme a Trina, la pericolosa compagna di cella. Il poliziotto, convinto della sua innocenza, tenta in tutti i modi di aiutarla.

19.40 INSTINCT (1ª st., ep. 10) «Ciao ciao Birdie»

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 NCIS Tf (17ª st., ep. 17) 1ª Tv con Mark Harmon, David Mccallum «Tutto esaurito»

22.10 THE ROOKIE Telefilm (2ª st., ep. 10) 1ª Tv «Una scelta difficile» con Nathan Fillion

23.00 BLUE BLOODS Telefilm (9ª st., ep. 9) 1ª Tv «Una scelta difficile» con Tom Selleck

23.45 FILM-Azione MACHETE (Usa 2010) con Danny Trejo

Programmi Tv Stasera su Rai Tre

13.15 PASSATO E PRESENTE Documenti La Costituzione italiana, in vigore dal 1948, afferma che nel lavoro uomini e donne hanno diritto alla stessa retribuzione. Ma la realtà del secondo dopoguerra è ben diversa: per tutti gli anni ‘50 e ‘60 un gran numero di donne viene espulso dal mercato del lavoro, nonostante l’impetuoso sviluppo economico italiano. Paolo Mieli ne parla con Simonetta Soldani.

14.00 TG REGIONE TELEGIORNALE/METEO

14.20 TG3 TELEGIORNALE/METEO 3

14.55 RAI PARLAMENTO – TELEGIORNALE

15.05 LAST COP – L’ULTIMO SBIRRO Telefilm

15.45 ASPETTANDO GEO Documenti

17.00 GEO con Sveva Sagramola, Emanuele Biggi

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 CONCERTO PRIMO MAGGIO Musicale

24.00 TG3 LINEA NOTTE/TG REGIONE

Programmi Tv Stasera su Rete 4

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO Telefilm (1ª st., ep. 16) «Quale dei tre» Un detective privato viene trovato ucciso. Stava lavorando a tre casi, uno dei quali affidatogli da Jessica.

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM SPECIALE

15.30 FILM-Western CIMARRON (Usa 1960) con Glenn Fordl Il pioniere Cravat, detto Cimarron, e la moglie Sabra partecipano alla corsa alle terre dell’Oklahoma. Purtroppo non riescono a occupare il terreno che avrebbero voluto e così…

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 TEMPESTA D’AMORE Soap Non riuscendo a dormire, Michael continua ad assumere tranquillizzanti. Il dottore si sente tremendamente in colpa per la morte di Romy.

20.30 STASERA ITALIA con Barbara Palombelli

21.25 QUARTO GRADO con Gianluigi Nuzzi

0.45 IL COMMISSARIO SCHUMANN Telefilm (1ª st., ep. 10) «Sangue blu»

Programmi Tv Stasera su Canale 5

14.10 UNA VITA Telenovela La festa è un successo, partecipa effettivamente anche la contessa e Bellita si esibisce in una canzone, lasciando a bocca aperta tutti gli invitati. A Ramón viene concesso l’indulto e Felipe non prende bene la notizia. In seguito alla festa, Rosina decide che è tempo di abbandonare il travestimento, ma quando sta per varcare il portone di casa, vede per strada due uomini dall’aria sospetta e scopre che stanno cercando proprio lei.

14.45 FILM TV-Drammatico INGA LINDSTROM – SCREZI D’AMORE (Ger. 2018) con Sinja Dieks Lilith Larson e Magnus Blomquist appartengono a due famiglie storicamente rivali. Lilith, donna emancipatae indipendente, torna nel paese natale per annunciare alla famiglia, composta da sole donne, che sta per sposare un uomo più grande di lei. Ma ben presto…

17.10 POMERIGGIO CINQUE con Barbara d'Urso

18.45 AVANTI UN ALTRO! Quiz con Paolo Bonolis

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA con Gerry Scotti e Michelle Hunziker

21.20 SCHERZI A PARTE Varietà

0.20 TG5 NOTTE/METEO

0.55 Striscia la notizia – La voce della resilienza

1.20 Centovetrine Soap 5.00 Mediashopping

5.15 Centovetrine Soap

Programmi Tv Stasera su Italia 1