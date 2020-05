Stasera in Tv 2 Maggio 2020, film e programmi in onda oggi prima serata

Su Rai 1 alle 21.25 Il meglio di 1 2 3 Fiorella Vediamo il meglio dello show musicale condotto da Fiorella Mannoia (66) nel 2017. Al suo fianco il rapper Clementino. Hanno partecipato protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport. Tra questi, Gianni Morandi, Luciano Ligabue, Antonella Clerici, Mika e Alex Zanardi.

15.00 PASSAGGIO A NORD-OVEST Documenti Alberto Angela ci porta in Puglia, alla scoperta di un vero tesoro geologico. Si tratta di uno spettacolare complesso di cavità sotterranee di origine carsica, che si sviluppano per una lunghezza di 3.348 metri e raggiungono una profondità massima di 120 metri dalla superficie: sono le Grotte di Castellana.

15.55 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti

16.30 TG1 TELEGIORNALE

16.45 ITALIA SÌ! Talk show con Marco Liorni, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinna, Sara Arfaoui, Federica Calemme, Daisy Mancini

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO con Amadeus

21.25 IL MEGLIO DI 1 2 3 FIORELLA Musicale con Fiorella Mannoia

0.15 TECHETECHETÈ «Tutto Verdone» Nella puntata dedicata a Carlo Verdone rivediamo gli inizi televisivi dell’attore e regista romano, da “Non stop” del 1977, programma cult e vera fucina di talenti ideato da Enzo Trapani, passando da “Come Alice” del 1982 e “Al Paradise” del 1983, entrambi per le regia di Antonello Falqui. Tutti i Programmi Rai 1 Chiudi

Su Rai 2 alle 21.05 Petrolio – Antivirus Si rinnova l’appuntamento con l’approfondimento curato da Duilio Giammaria (59). Il giornalista barese ha iniziato a lavorare in Rai nei canali radiofonici, per poi collaborare a Raidue e Raitre. Dal 1998 fa parte della Redazione Esteri del Tg 1: per questa testata ha seguito le guerre in Iraq e in Afghanistan.

15.35 LA NOSTRA AMICA ROBBIE Telefilm (7ª st., ep. 9) «Desideri del cuore»

16.20 IL NOSTRO AMICO KALLE (4ª st., ep. 1 e 2) «Il nido delle aquile» – «L’apparenza inganna»

18.00 RAINEWS 24/18.40 RAI TG SPORT SERA

18.50 NCIS: NEW ORLEANS Telefilm (4ª st., ep. 1) «Bersaglio mobile» La squadra, diretta dall’agente speciale Boyd, nuovo capo a interim in sostituzione di Pride, deve fa luce sul furto di un autoarticolato contenente rifiuti radioattivi. Il team è affiancato dal capitano Estes, che autorizza Pride a partecipare alle indagini in via ufficiosa.

19.40 NCSI: LOS ANGELES Telefilm (10ª st.) «Fumo negli occhi» 1ª parte

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.05 PETROLIO – ANTIVIRUS con Duilio Giammaria

23.30 Tg2 – Dossier 0.15 Tg2 – Storie. Tutti i Programmi Rai 2 Chiudi

Su Rai Tre alle 22.00 I topi 2 «Una nuova famiglia» Carmen e Ludovico decidono di sposarsi e, come prima cosa, è necessario conoscere la famiglia dello sposo. Per partecipare all’incontro, Sebastiano (Antonio Albanese, 55) si traveste da donna. Da subito ci sono tensioni tra gli aristocratici Laterza e i Parrini. A seguire, «Il matrimonio».

15.00 TV TALK con Massimo Bernardini

16.35 REPORT Attualità

18.25 LA SCELTA – I PARTIGIANI RACCONTANO

19.00 TG3/19.30 TG REGIONE/METEO

20.00 BLOB Attualità

20.30 ASPETTANDO LE PAROLE Talk Show con Massimo Gramellini

22.00 I TOPI 2 Fiction 1ª Tv «Una nuova famiglia» – «Il matrimonio» Nel rifugio di Sebastiano si sta svolgendo il rito di affiliazione di U Stuorto alla famiglia, mentre in casa Parrini fervono i preparativi per il matrimonio. Nel giorno delle nozze, Carmen viene accompagnata all’altare da U Stuorto, mentre Sebastiano e lo zio seguono la cerimonia dal loro rifugio.

23.00 TG REGIONE/23.05 TG3 MONDO

23.35 PRIMA DELL’ALBA All’acquario di Genova, in compagnia della biologa marina Roberta Parodi, Salvo Sottile si lascia guidare alla scoperta dell’insolito comportamento notturno dei pesci, un’immersione tra animali esotici, delfini e paesaggi di mari lontani. Tutti i Programmi Rai Tre Chiudi

Su Rete 4 alle 21.25 Stasera Italia Weekend Nuovo appuntamento con il programma condotto da Veronica Gentili (37). Anche stasera, al centro del dibattito, l’emergenza coronavirus, i nuovi dati sulla diffusione e come il Paese si prepara a uscire dalla fase di lockdown. Focus anche sulla crisi delle aziende piccole e grandi causata proprio dall’epidemia.

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM SPECIALE

15.30 FILM-Western DUELLO TRA LE ROCCE (Usa 1959) con Audie

Murphy Clay Santell, commerciante di bestiame, viene scambiato per un bandito e arrestato. Prima di venire impiccato, riesce a fuggire prendendo una ragazza in ostaggio.

17.05 FILM-Drammatico SEDOTTA DA UNO SCONOSCIUTO (Usa 2017) con Holly Deveaux Peg, una giovane vedova con due figlie da crescere, conosce Richard e se ne innamora. Ma non sa ancora che la sua vita, presto, si trasformerà in un incubo.

con Holly Deveaux Peg, una giovane vedova con due figlie da crescere, conosce Richard e se ne innamora. Ma non sa ancora che la sua vita, presto, si trasformerà in un incubo. 18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm

20.30 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

21.25 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità con Veronica Gentili

23.25 FILM-Azione L’IMMORTALE di Richard Berry (Francia 2010) con Jean Reno, Gabriella Wright Tutti i Programmi Rete 4 Chiudi

Su Canale 5 alle 21.20 Ciao Darwin – Terre desolate Continuano le repliche del programma di Paolo Bonolis (58). In ogni puntata si sfidano due categorie per individuare le caratteristiche della donna e dell’uomo del terzo millennio. Stasera si sfidano i Finti giovani (capitanati da Sossio Aruta, uno dei protagonisti dell’ultimo GF Vip) contro i Nati vecchi (di Raffaello Tonon).

14.05 LONTANO DA TE Fiction con Megan Montaner, Alessandro Tiberi Bice, la madre di Massimo, rientra a Roma in compagnia del giovane amante Enzo. Il figlio fa di tutto per ostacolare la relazione. Intanto, a Siviglia, la madre di Candela si innamora di Annibale, che non è l’uomo che dice di essere.

14.50 IL SEGRETO Telenovela Manuela scopre che Rosa continua a frequentare Adolfo e va su tutte le furie minacciando di riferirlo a don Ignacio. Marta le ricorda di averle fatto una promessa. Isabel ordina a Maqueda di trattare con Matias e vieta ad Adolfo e Tomas di presenziare alla partita di football.

16.00 VERISSIMO – LE STORIE con Silvia Toffanin

18.45 AVANTI UN ALTRO! Quiz con Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Claudia Ruggeri

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA con Tg satirico con Gerry Scotti e Michelle Hunziker

21.20 CIAO DARWIN – TERRE DESOLATE Varietà con Paolo Bonolis, Luca Laurenti Tutti i Programmi Canale 5 Chiudi

Su Italia 1 alle 21.30 Trolls Alcuni Trolls, gli esseri più felici al mondo, vengono rapiti dai pessimisti Bergen che vogliono mangiarli, pensando così di poter provare la loro stessa allegria. La piccola Poppy parte quindi in missione per soccorrere i suoi amici assieme a Branch, l’unico Troll burbero e timoroso.

Su La 7 alle 21.15 PAURA D’AMARE (Usa 1991) di Garry Marshall con Michelle Pfeiffe, Al Pacino Johnny è un ex detenuto, divorziato e con due figli. Un giorno incomincia a corteggiare Frankie, una malinconica cameriera con una delusione amorosa alle spalle.

Su TV8 alle 21.30 AGENTE 007 – SOLO PER I TUOI OCCHI (G.B. 1981) con Roger Moore I servizi segreti britannici incaricano l’agente 007 di recuperare un trasmettitore disperso in mare, al largo della costa greca. Ma anche i sovietici vogliono entrarne in possesso…

Su Nove alle 21.25 APOCALYPTO (Usa 2006) di Mel Gibson con Rudy Youngblood Inseguito dai feroci guerrieri di una tribù nemica, il giovane maya Zampa di Giaguaro cerca di mettersi in salvo con la sua famiglia. Nel frattempo, sbarcano i conquistadores.

Su Mediaset 20 alle 21.00 MOMENTUM (Usa 2015) di Stephen S. Campanelli con Olga Kurylenko Durante una rapina finita male, Alex Faraday assiste all’omicidio di un suo complice per mano di una banda rivale. Ora anche lei è nel mirino dei nemici e salvarsi non sarà facile.

Su Rai 4 alle 21.20 3 DAYS TO KILL (Usa/Francia 2014) con Kevin Costner L’agente della Cia Ethan Renner, affetto da un male incurabile, vorrebbe recuperare il rapporto con la famiglia. Ma la speranza di una cura miracolosa gli fa accettare un’ultima missione pericolosa.

Su Iris alle 21.00 PEACOCK (Usa ‘10) con Ellen Page, Cillian Murphy LMMM A Peacock, nel Nebraska, il tranquillo e riservato John Skillpa ha un segreto: quando rincasa si trasforma in Emma, una donna premurosa che non si mostra in pubblico. Ma improvvisamente la dua doppia vita emerge.

Su Rai Movie alle 21.10 IL PATRIOTA (Usa 2000) di Roland Emmerich con Mel Gibson, Heath Ledger LMMM Carolina del Sud, 1776. Quando gli inglesi imprigionano suo figlio Gabriel, Benjamin Martin organizza la guerriglia dei coloni americani contro l’esercito britannico.

Su Paramount Network alle 21.10 QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA (Usa 1955) con Tom Ewell, Marilyn Monroe LMMMM Rimasto solo in città, Richard conosce la giovane e affascinante nuova vicina di casa. Per l’uomo, sposato, la tentazione di sedurre la ragazza è molto forte.

Su La 5 alle 21.10 INGA LINDSTROM – UNA SORPRESA DAL PASSATO (Germania 2017) con Alexander Gier, Nele Kiper LMM Sören e Saga si incontrano con una famosa cantante per motivi di lavoro. Ma Saga scopre che la donna ha avuto una relazione con suo padre e…

Su Cine 34 alle 21.10 LOS AMIGOS (Italia 1973) di Paolo Cavara con Anthony Quinn, Franco Nero LMMM Nel 1834, due amici si recano in Texas, in aiuto del maggiore McDonald, per sventare il golpe del generale Morton e permettere, così, il passaggio della Repubblica agli Stati Uniti.

Segui Controcopertina su Instagram – Clicca qui