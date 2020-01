Uomini e Donne anticipazioni oggi lunedi 27 gennaio 2020: Gemma Galgani sconvolta in studio dal nuovo cavaliere

Tutto pronto per la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 27 gennaio 2020, ma cosa andrà in onda, trono classico o trono over? Nel frattempo, ecco che le nuove anticipazioni si concentrano sui protagonisti del trono over, soprattutto dopo una confessione davvero particolare che uno dei cavalieri ha fatto lasciando sconvolta Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni oggi 27 gennaio 2020

Come abbiamo avuto modo di spiegare nei giorni passati, l’attenzione mediatica del gossip si concentra ancora una volta su Gemma Galgani e il percorso che la donna sta facendo nel mondo di Uomini e Donne. Dopo la fine della frequentazione con Juan Luis ha deciso di voler conoscere il nuovo cavaliere Marcello che è interessato anche alla sua acerrima nemica Anna Tedesco.

Le cose per i tre cominciano a mettersi male, anche perché Gemma Galgani in modo sempre più insistente chiederebbe all’uomo una frequentazione esclusiva. Qualche giorno fa i due sono stati coinvolto anche in uno scandalo, il quale li vede come protagonisti di un momento molto intimo dietro le quinte. Scopriamo insieme cos’è successo.

Gemma Galgani sconvolta

Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, sembrerebbe che Gemma Galgani dopo un malore sia stata messa in difficoltà da Tina Cipollati che le ha alzato la gonna in trasmissione. Successivamente Marcello ha condotto la donna dietro le quinte ed ecco che qui si sarebbe consumato un momento molto intimo del quale però nessuno vuole parlare nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore, inoltre, è stata diffusa la notizia secondo cui nel parterre di Uomini e Donne è arrivato anche un altro cavaliere dal nome Emanuele. L’uomo è venuto proprio per conoscere Gemma Galgani e si tratta di una persona che in ambito lavorativo è impegnato come ballerino, karate e in particolare fotomodello… lasciando così sconvolta Gemma Galgani.

In onda trono classico o trono over?

Al momento non è ben chiaro se in onda oggi su Canale 5 verrà trasmesso il trono over o quello classico. Secondo alcuni rumors oggi dovrebbe andare in onda il trono classico con la presentazione di Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli, alla quale è stato proposto di salire sul trono classico. Le registrazioni si sono poi concentrate anche sulle prime esterne fatte da Daniele Dal Moro, il quale sta cercando di mettere in chiaro con le corteggiatrici quel è il suo tipo di donna ideale, cercando così di fare una prima selezione. Dunque, cosa succederà oggi?